mObywatel miał rację. Hejterzy dostają soczystego liścia

Aplikacja mObywatel nieustannie się rozwija, a rząd dodaje do niej nowe funkcje i dokumenty. Sens jednej z takich nowości budził nieco wątpliwości, jednak rząd już się może pochwalić pierwszymi, dobrymi statystykami.

Od 9 stycznia w aplikacji mObywatel dostępne są trzy nowe legitymacje elektroniczne: adwokacka, poselska oraz mLegitymacja emeryta i rencisty, wprowadzona wraz z ZUS-em. Ta ostatnia wzbudziła trochę wątpliwości i złośliwości. Sceptycy przekonywali, że seniorzy nie używają przecież smartfonów, tylko raczej zwykłe telefony z klawiaturą, a jeżeli jednak już mają nowocześniejszy sprzęt, to nie będą w stanie poradzić sobie z mObywatelem.

Wczoraj rząd pochwalił się pierwszymi statystykami dotyczącymi mLegitymacja emeryta i rencisty. Przez 2,5 tygodnia w aplikacji mObywatel zostało już pobranych 130 tys. takich dokumentów. To oczywiście wciąż niewielka część w porównaniu do tej części naszego społeczeństwa, która obejmuje ponad 9 milionów Polaków, ale start jest obiecujący. Co więcej, nowi emeryci i renciści nie do końca mają pełen wybór.

Legitymacja emeryta i rencisty tylko w mObywatelu

Emerytom i rencistom, którzy mają już legitymację w postaci plastikowej karty identyfikacyjnej, wydana zostaje automatycznie również legitymacja w wersji elektronicznej. Takie osoby mogą korzystać z obu wersji dokumentu – tradycyjnej, plastikowej karty oraz mLegitymacji, którą trzeba pobrać w aplikacji mObywatel.

Co jednak ważne, osoby, które nie maja jeszcze plastikowego dokumentu, otrzymają tylko mLegitymację, czyli dokument w postaci elektronicznej, do włączenia w aplikacji. Żeby otrzymać tradycyjną legitymację w postaci plastikowej karty, nowi emeryci i renciści, nabywający świadczenia w 2023 roku, muszą złożyć wniosek do ZUS. W ten sposób rząd nieco na siłę forsuje mLegitymację, ograniczając Polakom wybór.

Plusem jest jednak to, że cyfrowa mLegitymacja emeryta-rencisty działa jak tradycyjny dokument. Wystarczy pokazać ją na ekranie swojego smartfonu, by potwierdzić status emeryta lub rencisty i skorzystać z przysługujących ulg.

