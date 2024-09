InPost ma program lojalnościowy. Skorzystasz w aplikacji

InPost, lider na rynku usług kurierskich i logistycznych w Polsce, wprowadza program lojalnościowy dla użytkowników swojej aplikacji mobilnej. Program ma na celu nagradzanie klientów za regularne korzystanie z usług InPostu oraz zachęcanie do korzystania z aplikacji InPost Mobile.

Program lojalnościowy w InPost Mobile opiera się na zbieraniu punktów, tak zwanych InCoinów, za różne aktywności w aplikacji, takie jak:

nadawanie przesyłek: za każdą nadaną przesyłkę użytkownik otrzymuje określoną liczbę punktów.

za każdą nadaną przesyłkę użytkownik otrzymuje określoną liczbę punktów. odbieranie przesyłek: za każdy odbiór przesyłki z Paczkomatu lub Punktu Obsługi Klienta InPost użytkownik również otrzymuje punkty,

za każdy odbiór przesyłki z Paczkomatu lub Punktu Obsługi Klienta InPost użytkownik również otrzymuje punkty, korzystanie z innych usług: punkty można zdobywać także za korzystanie z innych usług dostępnych w aplikacji, takich jak płatności za przesyłki czy śledzenie przesyłek.

Zebrane punkty można następnie wymieniać na nagrody, takie jak:

rabaty na przesyłki: użytkownicy mogą otrzymać zniżki na nadawanie przesyłek,

użytkownicy mogą otrzymać zniżki na nadawanie przesyłek, darmowe przesyłki: za określoną liczbę punktów można otrzymać darmową przesyłkę,

za określoną liczbę punktów można otrzymać darmową przesyłkę, inne nagrody: InPost planuje również wprowadzać inne nagrody, takie jak vouchery do sklepów partnerskich czy bilety na wydarzenia.

Jak dołączyć do programu lojalnościowego?

Aby dołączyć do programu lojalnościowego InPost Mobile, wystarczy pobrać aplikację na swój telefon i zarejestrować się. Użytkownicy, którzy już korzystają z aplikacji, zostaną automatycznie zapisani do programu. Z regulaminu wynika, że potrzebna będzie aplikacja InPost Mobile w wersji co najmniej 3.30, która w momencie pisania tych słów nie jest jeszcze dostępna.

Program lojalnościowy InPost Mobile to świetna okazja dla klientów InPostu, którzy chcieliby zaoszczędzić na przesyłkach i otrzymać dodatkowe korzyści. Dzięki programowi użytkownicy będą nagradzani za swoją lojalność i zachęcani do korzystania z aplikacji mobilnej, co przekłada się na wygodniejsze i szybsze korzystanie z usług InPostu.

Dodatkowe informacje o programie lojalnościowym można znaleźć w załączniku nr 1 do regulaminu InPost Mobile (od strony 9).

Źródło zdjęć: Kamil Zajaczkowski / Shutterstock.com

Źródło tekstu: InPost