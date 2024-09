InPost stawia nowe maszyny. Tym razem nie na paczki

InPost będzie stawiał zupełnie nowe maszyny. Jednak tym razem nie będą one służyły do odbierania i wysyłania paczek. Firma szykuje się na ekspansję w nowej kategorii.

Firma InPost nawiązała współpracę z Carrefourem, PolKa (Polska Kaucja) oraz Muszynianką, w ramach której już teraz rozpoczną się testy przed oficjalnym uruchomieniem systemu kaucyjnego w styczniu 2025 roku. Co w tym gronie robi firma od Paczkomatów? InPost dostarczy nowe maszyny, za pomocą których zwrócimy zużyte opakowania.

InPost stawia Zwrotomaty

InPost będzie dostawcą maszyn RVM, do których Polacy będą wrzucać zużyte opakowania w ramach systemu kaucyjnego. Na razie firma będzie testować nowe rozwiązania w sklepach sieci Carrefour. Do urządzeń wrzucimy opakowania należące do producentów zrzeszonych w ramach Polskiej Kaucji, czyli między innymi butelki Muszynianki.

Wykorzystujemy wszystkie kompetencje, które stoją za naszymi wynikami jako dostawcą urządzeń Paczkomat. Od strony produkcyjnej, ekspansji, rozstawień, serwisu i obsługi jesteśmy w stanie pomóc nam wszystkim dojść do celów, które zostały wyznaczone przez Komisję Europejską w zakresie progów zbiórki opakowań zwrotnych.

- powiedział Rafał Brzoska, szef InPostu, na konferencji prasowej.

System, w ramach przeprowadzanych testów, ma działać dokładnie tak samo, jak będzie działał w styczniu 2025 roku, kiedy to oficjalnie ma ruszyć system kaucyjny. Dzięki temu wszyscy uczestnicy inicjatywy mają być lepiej przygotowani na to, co nadchodzi wraz z początkiem przyszłego roku.

Jednocześnie testy InPostu, Carrefoura i Polskiej Kaucji mają wyrobić w konsumentach nowe nawyki. Do tej pory przyzwyczailiśmy się do zgniatania zużytych opakować, aby zajmowały one jak najmniej miejsca. Tymczasem w ramach system kaucyjnego konieczne będzie zwracanie butelek i puszek w możliwie nienaruszonym stanie i z czytelnym kodem kreskowym. To będzie wymagało wyrobienia zupełnie nowych nawyków.

InPost postawi w sumie 40 maszyn w 36 lokalizacjach. Niestety, te pojawią się jedynie w Warszawie. Klienci, którzy zdecydują się na zwrot zużytych opakowań, otrzymają w zamian kupon do wykorzystania na kolejne zakupy w Carrefourze. Ten trzeba będzie wykorzystać jeszcze tego samego dnia, w którym dokona się zwrotu opakowań.

Systemem kaucyjnym objęte zostaną jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki o pojemności do 1 litra.

Źródło zdjęć: Anna Rymsza

Źródło tekstu: dlahandlu.pl