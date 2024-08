System kaucyjny do zmiany. Samorządy nie chcą go od stycznia

Od 1 stycznia 2025 roku w Polsce ma ruszyć system kaucyjny. Jednak data ta staje pod znakiem zapytania, bo samorządy chcą opóźnienia projektu aż o rok.

Od 1 stycznia 2025 roku w Polsce ma zacząć obowiązywać system kaucyjny. Oznacza to, że na rynku pojawią się wymienne butelki plastikowe i szklane, a także opakowania metalowe (np. puszki).

Z tego powodu będziemy za nie więcej płacić w sklepach, ale za to potem pieniądze odzyskamy, jeśli zdecydujemy się na ich oddanie do punktów, które mają być w każdym sklepie większym niż 200 mkw. Jednak nie każdy chce, aby system wszedł z początkiem przyszłego roku — informuje Bankier.pl.

Samorządy nie chcą systemu kaucyjnego od stycznia

Komisja Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego negatywnie zaopiniowała wprowadzenie systemu kaucyjnego od 1 stycznia 2025 roku. Organizacja nie jest mu przeciwna, po prostu uważa, że termin jest zbyt szybki i narazi obywateli na wyższe opłaty związane z gospodarką odpadami.

Samorządy nie są przeciwnikiem systemu kaucyjnego, ale jesteśmy przeciwnikiem takiego systemu kaucyjnego, który spowoduje, że de facto nasi mieszkańcy będą płacić za gospodarkę odpadami więcej, a nie mniej.

- czytamy w oświadczeniu.

Dlatego też KWRiST proponuje, aby przesunąć wprowadzenie systemu kaucyjnego na kolejny rok, od 1 stycznia 2026. Główne zarzuty dotyczą ewentualnych kosztów dla samorządów, a tym samym również dla mieszkańców. Same przepisy również mają być lakoniczne i nie pozwalają na weryfikowanie danych, które jednostki samorządowe będą otrzymywać od organizatorów systemu.

Zapisy ustawy są tu bardzo lakoniczne. One powodują, że samorządy, które muszą składać sprawozdania z osiągnięcia poziomów recyklingu, nie mają żadnych narzędzi ani mechanizmów do tego, żeby zweryfikować, czy dane, które dostaną od organizatora systemu kaucyjnego, są poprawne. Czy rzeczywiście zebrana kaucja faktycznie dotyczy danej gminy.

- tłumaczy Olga Goitowska, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w gdańskim urzędzie miasta.

Rząd podkreślał, że w pierwszym roku spodziewa się, że system nie będzie do końca wydajny. Początkowo na rynku będą jednocześnie opakowania wymienne i niewymienne, co może wywołać konsternację wśród konsumentów. Jednak ogólne poparcie społeczne dla systemu kaucyjnego jest wysokie. Warto pamiętać, że obejmie on butelki plastikowe do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki do 1 litra.

Zobacz: InPost będzie zbierał butelki. Jest w tym logika

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Bankier.pl