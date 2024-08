Nie próbuj zbierać butelek na styczeń. To bez sensu. Wyjaśniamy

Od 1 stycznia 2025 roku w Polsce ruszy system kaucyjny. Niektórzy już zaczęli zbierać butelki, aby hurtowo oddać je z początkiem nowego roku. Rzecz w tym, że to nie ma sensu.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to od stycznia 2025 roku w Polsce ruszy system kaucyjny. Wymusza on na wszystkich sklepach, których powierzchnia wynosi ponad 200 m kw. zorganizowanie zbiórek zużytych opakowań plastikowych, metalowych i szklanych. W zamian konsumenci będą dostawać zwrot pieniędzy. Jednak zbieranie butelek już teraz nie ma żadnego sensu — informuje Portal Samorządowy.

Nie zbieraj butelek na styczeń

W sieci można znaleźć informacje, że niektórzy już teraz zaczęli zbierać w domach plastikowe butelki, aby w styczniu hurtowo oddać je do punktu i dostać za nie pieniądze. Całym problem polega na tym, że to nie zadziała. Za zbierane w tym momencie opakowania nie dostaną nawet złamanej złotówki. Dlaczego?

Odpowiedź jest prosta — ponieważ nie zapłacili za nie kaucji. Od stycznia 2025 roku ceny napojów w sklepach będą wyższe właśnie o kaucję. Następnie, oddając zużyte opakowania do punktu lub maszyny, otrzymamy zwrot pieniędzy. Jeśli kaucji nie zapłaciliśmy, jak ma to miejsce teraz, to zwrotu nie dostaniemy. Informacja o tym będzie znajdowała się w kodzie kreskowym danego produktu. Dlatego też początkowo na rynku będą opakowania zwrotne i bezzwrotne.

Rząd zdaje sobie z tego sprawę. System tak naprawdę będzie wdrażany stopniowo i zadowalającą skuteczność ma osiągnąć dopiero w 2026 roku.

Zobacz: Rząd ma pilny komunikat. Dotyczy aż 4 mln Polaków

Zobacz: 12 wielkich firm zawiązało koalicję. Powstał wspólny operator

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lanan Lintang / Shutterstock

Źródło tekstu: Portal Samorządowy