Unia chciałaby ci zajrzeć do kieszeni. Jest konkretny plan

Unia Europejska bada możliwość stworzenia specjalnego rejestru, do którego trafiałby każdy z odpowiednio wysokim majątkiem. Rzecz w tym, że w wielu przypadkach wystarczy mieć mieszkanie, aby się tam znaleźć.

Komisja Europejska, na zlecenie Parlamentu Europejskiego, prowadzi badanie pod kątem rejestrowania majątku obywateli państw członkowskich. Ich celem jest między innymi sprawdzenie, czy stworzenie takiego rejestru będzie zgodne z prawami podstawowymi i ochroną danych osobowych. Jeśli Europejski Rejestr Aktywów powstanie, to trafi do niego wielu z nas — informuje Interia.

Europejski Rejestr Aktywów

Pomysł nie jest całkowicie nowy. Idea stworzenia Europejskiego Rejestru Aktywów powstał już w 2021 roku. Od tamtego czasu Komisja Europejska zarzeka się, że taka baza wcale nie musi powstać. Ma to być jedynie pomysł, który jest badany. Jednak nie ma co się łudzić, skoro takie badania zlecono, to zrobiono to w jakimś celu, a tym celem jest jednak stworzenie rejestru majątku obywateli Unii Europejskiej.

Na listę miałby trafić każdy, kto posiada majątek w wysokości co najmniej 200 tys. euro. Pod uwagę mogą być brane także nieruchomości i to nie tylko te komercyjne, czy na wynajem, ale także nasze prywatne mieszkania. Według aktualnego kursu 200 tys. euro to około 860 tys. zł, więc w większych miastach łatwo będzie osiągnąć taki pułap.

Zresztą nie tylko nieruchomości mogą decydować o naszym majątku. Unia Europejska może wziąć pod uwagę także rachunki bankowe, papiery wartościowe, metale szlachetne czy dzieła sztuki. Ostateczna lista jeszcze nie powstała, ale celem ma być walka z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Jednak eksperci już biją na alarm i mówią o inwigilacji obywateli. Niektórzy obawiają się, że taki rejestr może doprowadzić do wprowadzenia nowych podatków od majątku, a nawet wywłaszczeń.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Interia Biznes