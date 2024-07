Fiskus ruszył na kontrole. Idą w tysiące i co piąta kończy się mandatem

W 2022 roku, w ramach Polskiego Ładu, wprowadzono tzw. nabycie sprawdzające. Fiskus chętnie z tego narzędzia korzysta i wystawia tysiące mandatów. Łączna kwota idzie w miliony złotych.

Nabycie sprawdzające to nowe narzędzie w rękach fiskusa, które zostało wprowadzone w 2022 roku w ramach Polskiego Ładu. Polega to na tym, że urzędnicy wybierają się incognito do danego sklepu lub lokalu i dokonują standardowego zamówienia. W ten sposób sprawdzają, czy sprzedawca poprawnie rejestruje sprzedaż i wydaje paragon fiskalny. Okazuje się, że aż co piąta tego typu kontrola kończy się w Polsce mandatem — informuje WP Finanse.

Tajne kontrole fiskusa

Po wszystkim urzędnicy ujawniają swoją tożsamość poprzez pokazanie legitymacji służbowej. Jeśli transakcja jest poprawnie zarejestrowana, a sprzedawca wydał paragon, to sporządzana jest notatka. Zostaje ona wręczona przedsiębiorcy wraz z paragonem i na koniec miesiąca kontrolowany może pomniejszyć sprzedaż.

Jednak często dochodzi do złamania przepisów. Sprzedawcy często nie wydają paragonów albo wręczają klientom świstki, które nie spełniają określonych norm, np. nie zawierają numeru NIP lub podatku VAT. Wobec tego nie mogą być uznane za paragon. Najczęściej do tego typu sytuacji dochodzi w punktach prowadzonych bezpośrednio przez właścicieli. Dotyczy to przede wszystkim takich branż jak: przewóz osób, gastronomia, motoryzacja, beauty, a także sprzedaż na bazarach i targowiskach.

Kwota mandatu za nieprawidłowości może wynosić od 430 do 21,5 tys. zł. Średnia wysokość takiej kary to około 4 tys. zł. W sumie od 2022 roku urzędnicy przeprowadzili ponad 140 tys. nabyć sprawdzających. Nałożono ponad 32 tys. mandatów na łączną kwotę ponad 45 mln zł.

Jeden z kontrolerów przyznał, że przeprowadzenie nabycia sprawdzającego bywa trudne, szczególnie w mniejszych miejscowościach. Przedsiębiorcy dzielą się między sobą zdjęciami kontrolerów, więc wiedzą, kiedy dochodzi do kontroli.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: WP Finanse