Masowe kontrole dronami. Mogą latać także nad twoim domem

Tauron, popularny dostawca energii rozpoczął kolejną rundę kontroli instalacji fotowoltaicznych na prywatnych posesjach. W sumie, firma planuje ponad 1600 kontroli mikroinstalacji. Zrobi to szybko i sprytnie za pomocą dronów. Jeśli zatem zauważycie latającego drona nad swoją posesją, całkiem prawdopodobne, że będzie to urządzenie dostawcy energii.

Firma chce sprawdzić mikroinstalacje oraz wykryć ementualne problemy. Same kontrole są niezapowiedziane, ale fakt wykorzystania dronów wiąże się już z poinformowaniem o tym klienta. Także bez obaw - dopiero po dostarczeniu odpowiedniej informacji, operator nasyła maszynę i ta rozpoczyna lot kontrolujący.

Kontrolerzy pojawiają się dopiero u osób, które nie odpowiedziały na pisma wysłane przez firmę.

W tym roku do kontroli mikroinstalacji folowoltaicznych firma wprowadziła nową technologię, czyli drony. Urządzenia są wykorzystywane wyłącznie do celów fotograficznych, a wykrycie punktów do kontroli opiera się na danych pomiarowych. (...) Dron wykonuje lot nad dachem posesji, fotografując mikroinstalację.

Dzięki tej innowacyjnej technologii kontrola mikroinstalacji staje się bardziej efektywna i bezpieczna. Energetycy już nie muszą wchodzić na drabiny czy korzystać z podnośników, co zmniejsza ryzyko wypadków. Drony pozwalają na dokladne dokumentowanie stanu technicznego instalacji oraz szybkie wykrycie ewentualnych problemów.