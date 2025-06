Wyszukiwarka Google z nie lada nowością. Na pewno skorzystasz

Gemini zostało zaktualizowane

Zanim zostanie wycofany Asystent Google, to aplikacja Gemini zyska większe możliwości. Teraz to ona pomoże nam zidentyfikować utwory przy pomocy wyszukiwarki Google.

A jeszcze całkiem niedawno, dwa miesiące temu, odpowiedź Gemini na pytanie "Jaka to piosenka?" polegała na tym, że zostaliśmy przekierowani do opcji "Użyj aplikacji rozpoznającej muzykę". Wtedy to asystent Google zaczynał słuchać melodii i następnie pokazywał wynik.

Szukaj Piosenki

Teraz, to Gemini, dostało ciekawą aktualizację i zostało wzbogacone o funkcję "Szukaj Piosenki" (Song Search) w aplikacji Google. Na dole ekranu pojawia się informacja - "Utwory, które pasują zostaną otwarte w wyszukiwarce Google. Jeśli chcesz anulować, kliknij Zamknij".

Nie jest to jeszcze rozwiązanie natywne, ale wbudowane, aczkolwiek trzeba przyznać, że i tak całkiem sprytne i lepsze niż Gemini, które nie było jakieś bardzo pomocne, bowiem wysyłało jedynie długą odpowiedź tekstową w tym temacie.

Wiadomo, że do szukania piosenek najlepiej do tej pory nadawał się Asystent Google. W momencie, kiedy użytkownik przeszedł na Gemini, to zaczynał szukać utworów przez ekran główny. Nie było to optymalne rozwiązanie. Chyba, że ktoś lubił czytać bloki tekstu.