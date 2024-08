Rząd weźmie się za wypłaty Polaków. To bardzo dobra wiadomość

Rząd pracuje nad projektem ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Nowe przepisy przy okazji uderzą w nierzetelnych pracodawców, którzy spóźniają się z wypłatą wynagrodzenia.

Aktualnie w polskim rządzie trwają prace nad nowym projektem ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Przy okazji politycy postanowili zająć się tematem nierzetelnych pracodawców, którzy spóźniają się z wypłatą wynagrodzeń. To jedna ze zmian, którą Lewica zapowiadała w swojej kampanii wyborczej — informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Rząd bierze na celownik pracodawców

Szczegóły projektu nie są znane. Wiadomo, że rząd chce, aby pracodawcy, którzy spóźniają się z wypłatą należnych pracownikom wynagrodzeń, musieli płacić odsetki za każdy dzień spóźnienia. Aktualnie podobne przepisy już obowiązują, ale ewentualna kara dla spóźnialskich jest stosunkowo niska. Nowy projekt ma zakładać nawet 16 razy wyższy odsetki niż obecnie.

Projekt pojawił się w wykazie prac legislacyjnych rządu, ale jego szczegóły nie są znane. Prawdopodobnie będzie opierał się na propozycjach, które Lewica składała w trakcie kampanii wyborczej. Partia proponowała wtedy odsetki w wysokości 0,5 proc. miesięcznych zarobków za każdy dzień opóźnienia. W takim wypadku miesięcznie opóźnienie (30 dni) oznaczałoby konieczność wypłacenia dodatkowych 15 proc.

Propozycja to oczywiście problem dla pracodawców, którzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań w wymaganych terminach. Natomiast zmiana powinna ucieszyć pracowników, którzy często mają problem z otrzymywaniem wynagrodzenia na czas. To ogromny problem, bo w takim wypadku Polacy są tak naprawdę bezradni. Nowe przepisy mogą to zmienić.

