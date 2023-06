Huawei ogłasza konkurs. Do wygrania flagowy Huawei P60 Pro i nie tylko

Huawei rusza z polską edycją konkursu fotograficznego Huawei XMAGE Awards 2023. Na zwycięzców czeka łącznie 59 nagród pieniężnych, w tym 3 główne po 10 tys. dolarów oraz kilkadziesiąt nagród rzeczowych, takich jak m.in.: smartfon Huawei P60 Pro, smartwatche z serii Huawei Watch 4 czy słuchawki FreeBuds 5i.

Nagrody w konkursie Huawei może zgarnąć każdy miłośnik fotografii mobilnej – zarówno amator, jak i profesjonalista. Warunkiem jest zgłoszenie zdjęć lub filmów wykonanych smartfonem marki Huawei. Prace można przesyłać do 15 sierpnia 2023 r. Ogłoszenie wyników polskiej edycji konkursu nastąpi 8 września, a światowy finał zostanie rozstrzygnięty 30 września.

W tym roku konkurs Huawei XMAGE Awards, do tej pory znany jako Next Image Awards, przeszedł rebranding. Nowa nazwa nawiązuje do XMAGE – własnej marki fotograficznej Huawei, wprowadzonej w 2022 roku. Rozwiązania XMAGE znalazły się w najnowszym flagowcu Huawei P60 Pro. Konkurs organizowany jest od 2017 roku, więc tegoroczna edycja to już 6. odsłona wydarzenia dla fanek i fanów fotografii z ponad 170 krajów świata, którzy do tej pory przesłali prawie 4 miliony zgłoszeń.

Huawei XMAGE Awards 2023 – jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 15 sierpnia 2023 r., do godz. 18.00 przesłać zdjęcia lub filmy, które zostały wykonane smartfonem Huawei, ale wcześniej nie zdobywały nagród w innych konkursach i nie były publikowane w mediach.

Można tego dokonać na stronie: https://consumer.huawei.com/pl/community/xmage-awards.

Jeden uczestnik może łącznie wysłać do 30 zgłoszeń. Do wyboru jest 8 kategorii konkursowych, w tym 6 fotograficznych:

Night walk – gdy zajdzie słońce, spróbuj uchwycić światło ukryte w ciemności.

– gdy zajdzie słońce, spróbuj uchwycić światło ukryte w ciemności. Portret – wyraź siebie lub swojego bohatera za pomocą tylnego lub przedniego aparatu.

– wyraź siebie lub swojego bohatera za pomocą tylnego lub przedniego aparatu. Sztuka i moda – jako znakomite formy wyrażania siebie. Uchwyć chwilę, która Cię inspiruje.

– jako znakomite formy wyrażania siebie. Uchwyć chwilę, która Cię inspiruje. Outdoor – pokaż, co znaczy dla Ciebie przebywanie poza domem.

– pokaż, co znaczy dla Ciebie przebywanie poza domem. Hello life! – pokaż inspirujący, zaskakujący lub emocjonalny moment ze swojej codzienności.

– pokaż inspirujący, zaskakujący lub emocjonalny moment ze swojej codzienności. Storyboard – seria od 3 do 9 zdjęć, które opowiadają jakąś historię.

Są też dwie kategorie filmowe:

Akcja – maks. 30 sekundowy materiał, pokazujący poruszający moment/wydarzenie.

– maks. 30 sekundowy materiał, pokazujący poruszający moment/wydarzenie. Storytelling – opowiedz historię, która zainspiruje świat. Film krótkometrażowy do 5 minut / film długometrażowy 5–30 minut.

Jest podwójna szansa na wygraną

Zgłoszone zdjęcia i filmy zostaną poddane weryfikacji, a następnie ocenione przez polskie jury, które wybierze po jednym lokalnym zwycięzcy z każdej kategorii i zwycięzcę głównego. W skład jury wchodzić będzie 10 osób, w tym Agnieszka Ewa Giętkowska – fotografka, zwyciężczyni polskiej edycji Next Image 2022, oraz Piotr Twardowski – twórca kreatywnych filmów reklamowych. Ogłoszenie polskich wyników nastąpi 8 września 2023 roku.

Wszystkie prace zgłoszone do lokalnych konkursów (w tym do polskiej edycji) zostaną ponownie ocenione przez międzynarodowe jury. Najlepsze z nich dostaną się do globalnego finału, gdzie wyboru zwycięzców dokonają: Chen Xiaobo – wiceprezeska Chińskiego Stowarzyszenia Fotografów, Pei Tongtong – fotografka mody, Jose Ramos – portugalski fotograf krajobrazu, Jessica Hromas – australijska fotografka specjalizująca się w portretach, i Li Changzhu – wiceprezes Działu Marketingu Strategii Konsumenckiej w Huawei CBG. Nazwiska zwycięzców światowego finału zostaną przedstawione 30 września.

Trzech zwycięzców światowego finału konkursu otrzyma nagrody główne w wysokości 10 tys. dolarów. W każdej z 8 kategorii tematycznych jury wyłoni po 3 najlepsze prace, a ich autorzy otrzymają po 1500 dolarów. A na 27 laureatów drugich miejsc czeka po 1000 dolarów.

Dodatkowo dla 5 wyróżnionych zdjęć lub filmów zostaną przyznane nagrody po 500 dolarów.

Autor najlepszej pracy w Polsce sięgnie po smartfon Huawei P60 Pro, zwycięzcy kategorii Portret i Night Walk otrzymają nowe smartwatche z serii Huawei Watch 4, a laureaci pozostałych kategorii słuchawki – Huawei FreeBuds 5i.

Lokalne nagrody rzeczowe zostaną przekazane w postaci bonów uprawniających do zakupu wygranych produktów za symboliczne 1 zł.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Społeczności Huawei: https://consumer.huawei.com/pl/community/details/topicId_84843.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Huawei