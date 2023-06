Kup Huawei P60 Pro i zgarnij zegarek, Tinder Plus oraz 200 GB za darmo

Huawei przedłuża promocję na smartfon P60 Pro. Nadal można do niego dostać darmowy zegarek, a dodatkowo pół roku darmowego dostępu do usługi Tinder Plus oraz 200 GB przestrzeni dyskowej w chmurze Huawei bezpłatnie na 3 miesiące.

Huawei CBG Polska przedłuża ofertę premierową na zakup najnowszego flagowca chińskiej marki. Huawei P60 Pro zadebiutował w Polsce 9 maja tego roku i od tego dnia dostępny jest w specjalnej ofercie premierowej, w ramach której pierwsi kupujący mogą wraz z telefonem otrzymać smartwatch Huawej Watch GT 3 (w wersji 46 mm lub 42 mm). Oferta została przedłużona do 25 czerwca 2023 roku.

Przedłużenie jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie, będące wynikiem trwającej kampanii telewizyjnej, oraz pełną dostępność produktów u partnerów biznesowych Huawei – operatora sieci Plus oraz w sieciach handlowych Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Komputronik i Neonet, w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na platformie Amazon. W najbliższych tygodniach HuaweiI P60 Pro w ofercie premierowej będzie również dostępny w salonach sieci Play.

Rekomendowana cena detaliczna smartfonu wynosi 5499 zł za wersję 8/256 GB oraz 6299 zł za wersję 12/512 GB.

Tinder Plus i miejsce w chmurze za darmo

Prezent w postaci inteligentnego zegarka to nie wszystko, co czeka na osoby kupujące najnowszy flagowy smartfon firmy Huawei.

Tinder to aplikacja, która zrewolucjonizowała oblicze współczesnego randkowania. Zespół HMS, we współpracy z Tinderem, przygotował ekskluzywną ofertę dla posiadaczy Huawei P60 Pro – 6 miesięczną, bezpłatną subskrypcję Tinder Plus, która pozwoli użytkownikom odblokować mnóstwo dodatkowych funkcji i zwiększyć wrażenia z korzystania z aplikacji. Aby skorzystać z tej oferty, należy pobrać aplikację Tinder z AppGallery, a następnie przejść do sekcji „Prezenty", wyświetlanej w widocznym miejscu w sklepie.

Na nowych użytkowników Huawei P60 Pro czeka również 200 GB bezpłatnej przestrzeni dyskowej w chmurze na okres trzech miesięcy. Aby skorzystać z tej promocji, wystarczy otworzyć usługę Chmura na swoim smartfonie i w prawym górnym rogu kliknąć w ikonkę aktualizacji. Wówczas wyświetli się szereg opcji, w tym 3-miesięczna bezpłatna oferta przechowywania danych w chmurze. Po jej wybraniu należy dotknąć przycisku „kup”, aby kontynuować. Ten krok nie wymaga wykonywania żadnych płatności – jedynie potwierdza wybór i inicjuje udostępnianie rozszerzonej pojemności pamięci masowej w chmurze.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Huawei

Źródło tekstu: Huawei