Wystartował Game Fest 2023 w AppGallery. Zobacz, co można zyskać

Huawei wystartował z trzecią już edycją kampanii Game Fest w AppGallery. Biorąc w niej udział, można zyskać atrakcyjne kupony rabatowe, sięgające nawet 100%, a co ważne - jest to akcja skierowana do posiadaczy wszystkich smartfonów z Androidem, a nie tylko sprzętu Huawei.

AppGallery już po raz trzeci organizuje skierowaną do graczy kampanię Game Fest. Współpracując z twórcami tytułów takich jak Lords Mobile, World of Tanks, Doomsday czy The Walking Dead, AppGallery przygotowało dla mobilnych graczy kupony rabatowe, szereg zniżek i kodów podarunkowych do wykorzystania w wybranych grach.

Mogą je odebrać zarówno użytkownicy smartfonów Huawei, jak i pozostałych urządzeń z systemem Android. Kampania potrwa do końca sierpnia 2023 r., a jej punkt kulminacyjny przypadnie na targi Gamescom w Kolonii, gdzie gracze będą mieli okazję odwiedzić stoisko AppGallery.

Aby wziąć udział w Game Fest 2023 i mieć szanse na zgarnięcie kuponów rabatowych, wystarczy posiadać dowolny smartfon z systemem Android, zainstalować sklep AppGallery i HMS Core oraz zarejestrować ID Huawei.

Użytkownicy AppGallery mogą odbierać kupony rabatowe na zakupy w grach na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy.

Rabaty nawet 100%

Warunkiem do otrzymania zniżki jest pobranie gry z listy 24 tytułów, dostępnych na stronie kampanii. Warto się pospieszyć, ponieważ rabaty mogą sięgać nawet 100%!

Kupony obniżają wartość zakupu o odpowiednio: 4 zł (przy zakupie za min. 4 zł), 9 zł (zakup za min. 18 zł), 13,5 zł (zakup za min. 45 zł) lub 22,5 zł (zakup za min. 90 zł). Jeden uczestnik może otrzymać maksymalnie 4 kupony zniżkowe, które należy wykorzystać w ciągu 30 dni, wyłącznie w wybranych grach pobranych z AppGallery.

AppGallery nawiązała dodatkowo współpracę z producentami popularnych gier, aby zapewnić graczom dodatkowe zniżki, gratisowe przedmioty w grze czy zwrot w postaci punktów Huawei do wykorzystania podczas późniejszych zakupów.

Niespodzianki czekają w tytułach takich jak Viking Rising, Land of Empires, Doomsday, Life Makeover, World of Tanks Blitz czy The Walking Dead Survivors. Promocyjne pakiety różnią się od siebie w zależności od gry.

AppGallery na Gamescom 2023

Kulminacja Game Fest 2023 nastąpi na targach Gamescom 2023 w Kolonii, podczas których AppGallery zaprezentuje zarówno już popularne, jak i dopiero nadchodzące gry. Osoby odwiedzające stoisko AppGallery będą miały okazję spotkać i lepiej poznać deweloperów gier podczas sesji pytań i odpowiedzi, a także przetestować niewydane jeszcze gry, takie jak Dragonheir: Silent Gods.

Na stoisku pojawią się też inne popularne tytuły, takie jak np. Primitive Era czy Life Makeover, a każdy z nich będzie miał przygotowane własne aktywacje i powiązane z grą produkty. Kolejną atrakcją w strefie AppGallery będzie także konkurs kostiumów cosplay.

Zobacz: Huawei: nowa akcja na lato. Do wygrania tablety, smartwatche i słuchawki

Zobacz: Huawei: nawet 2000 zł taniej. Laptopy, smartfony i zegarki w mocno obniżonych cenach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Huawei

Źródło tekstu: Huawei