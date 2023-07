Huawei: nowa akcja na lato. Do wygrania tablety, smartwatche i słuchawki

Huawei przygotował akcję „Letnia wycieczka” z licznymi nagrodami, w tym m.in. kuponami na zakupy, subskrypcjami oraz produktami Huawei. Wygrać je mogą zarówno użytkownicy smartfonów Huawei, jak i pozostałych urządzeń z systemem Android.

Huawei ruszył z letnią akcją promocyjną, która ma zachęcać do używania sklepu AppGallery – i nie chodzi tylko o posiadaczy sprzętu tego producenta. Aby wziąć udział w akcji „Letnia wycieczka” i mieć szanse na zgarnięcie nagród, wystarczy mieć dowolny smartfon z systemem Android, zainstalować sklep AppGallery i zarejestrować ID Huawei.

Zadanie polega na zbieraniu punktów w postaci… lodów. Punkty przyznawane są za pobieranie aplikacji z AppGallery – 1 nowa aplikacja to 1 lód, maksymalnie można otrzymać 20 punktów dziennie.

Odpowiednia liczba zgromadzonych lodów pozwala na odbiór upatrzonej nagrody – co tydzień odsłaniane i odblokowywane są dwie nowe nagrody.

Pula nagród obejmuje możliwość bezpłatnego pobrania aplikacji Easy Voice Recorder Pro, a także odebrania sześciomiesięcznej subskrypcji na usługę Tinder Plus.

Użytkownicy mają również szansę na zdobycie nagród rzeczowych od Huawei, takich jak: smartopaski, słuchawki z serii FreeBuds, smartwatche z serii Watch GT czy tablety MatePad 11. Liczba nagród jest ograniczona, decyduje więc pierwszeństwo zgłoszeń.

Jakie aplikacje pobierać, aby otrzymywać punkty?

Aby zbierać lody, użytkownicy powinni pobierać aplikacje z wyselekcjonowanej listy z AppGallery. Znajdują się na niej zarówno aplikacje, które są niezbędne podczas przygotowań do wakacji, m.in.: Allegro, Empik, aplikacje bankowe czy InPost, jak i podczas samego wyjazdu, np. Yanosik, Bolt, Jakdojade, Pyszne.pl, KFC Polska, Pogoda & Radar, Librus czy CapCut.

Fani mobilnych gier również znajdą coś dla siebie – punktowane jest zainstalowanie takich tytułów, jak m.in.: Angry Birds, Talking Tom, Summoners War, Mobile Legends czy PUBG Mobile. Lista aplikacji zostanie zaktualizowana 14 i 21 lipca 2023 r., otwierając przed użytkownikami mnóstwo nowych możliwości do pobrania.

Pierwsza odsłona letniej kampanii już się rozpoczęła i potrwa do 26 lipca 2023 r., a druga odbędzie się w okresie od 27 lipca do 30 sierpnia. Więcej istotnych informacji, w tym harmonogram, rekomendowane aplikacje do pobrania i lista nagród znajdują się na stronie kampanii w AppGallery.

