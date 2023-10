Galaxy Watch6 w prezencie. Nowa promocja Samsunga

Samsung ruszył z kolejną promocją na swoje produkty. Tym razem kusi prezentem w postaci zegarka Galaxy Watch6 44 mm. Co trzeba zrobić, by go otrzymać?

Samsung ruszył z jesienną promocją o nazwie ECOSYSTEM. Decydując się na rozkładany smartfon Galaxy Z Flip5 lub Galaxy Z Fold5 w terminie do 12 listopada można otrzymać w prezencie smartwatch Galaxy Watch6 44 mm w kolorze grafitowym. Producent wycenia ten model na 1449 zł.

Zasady są proste i przypominają poprzednie, podobne akcje promocyjne Samsunga.

Pierwszym krokiem jest kupno smartfonu Galaxy Z Flip5 lub Galaxy Z Flip5 w terminie do 12 listopada 2023 roku. Zakup powinien być zrealizowany w sklepie na stronie www.samsung.com/pl albo u jednego z partnerów handlowych biorących udział w promocji. Są to największe sieci sklepów z elektroniką (m.in. RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, oleole.pl, electro.pl, avans.pl, Vobis, Komputronik, NEONET, NEO24.PL), salony Samsung Brandstore, salony Empik i inne. Pełna lista powinna być wkrótce dostępna na stronie akcji: https://www.samsung.com/pl/campaign/smartphones/bundle-galaxy.

Kolejny krok to aktywacja urządzenia – jest na to czas do 19 listopada 2023 roku. Później trzeba zalogować się w aplikacji Samsung Members i wypełnić formularz rejestracyjny w terminie do 26 listopada 2023 roku.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia w ciągu 21 dni do użytkownika zostanie wysłany smartwatch Galaxy Watch6 44 mm.



Oferta ECOSYSTEM łączy się z promocją Odkup, w której można odsprzedać starszy model i uzyskać zwrot części kwoty. Szczegóły są dostępne na stronie https://www.samsung.com/pl/trade-in/#why-samsung-trade-in.

Jak podkreśla Samsung, dostępność oraz cena smartfonów Galaxy Z Flip5 i Galaxy Z Fold5 zależy od indywidualnej oferty partnerów handlowych biorących udział w akcji. Na stronie Samsunga Galaxy Z Flip5 kosztuje od 5599 zł, a Galaxy Z Fold5 oznacza wydatek od 8799 zł.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Samsung

Źródło tekstu: Samsung