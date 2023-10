Samsung wraca do roku 2003. Oto Galaxy Z Flip5 Retro

Samsung zaprezentował smartfon Galaxy Z Flip5 Retro, czyli swojego najnowszego klapkowca w edycji stylizowanej na smartfon sprzed dwóch dekad.

Samsung Galaxy Z Flip5 Retro to nawiązanie do telefonu Samsung SGH-E700. To klasyczna komórka GSM z klapką, wprowadzona do sprzedaży w 2003 roku. Chociaż w tym czasie Samsung nie był jeszcze tak popularną marką wśród producentów telefonów, jak dziś, E700 zdobył sporą popularność, a producent zalicza go do najbardziej udanych urządzeń.

Jego atutem był zewnętrzny ekran OLED, który pozwalał użytkownikom robić zdjęcia selfie za pomocą umieszczonego wyżej aparatu. Inną ważną cechą E700 była wewnętrzna antena – w tych czasach większa część komórek miała anteny zewnętrzne, szpecące wygląd i zmniejszające komfort używania telefonu. Na ich tle SGH-E700 wydawał się więc modelem premium.

Galaxy Z Flip5 Retro nawiązuje do SGH-E700 przede wszystkim kolorystyką – to połączenie srebrnej obudowy z pojawiającymi się na wyświetlaczu akcentami w kolorze indygo. Już sam zegar AoD na klapce ze skrótową datą jest wiernym przeniesieniem zawartości zewnętrznego wyświetlacza z SGH-E700. Po wzbudzeniu ekranu użytkownik zobaczy ten sam zegar z klimatyczną, pikselową animacją. Dodatkowe elementy interfejsu, nawiązujące do telefonu sprzed dwóch dekad, widać także po otwarciu klapki.

Galaxy Z Flip5 Retro dostarczany jest w specjalnym zestawie z wizerunkiem modelu SGH-E700, a także z etui FlipSuit oraz trzema wymiennymi kartami zmieniającymi z zewnątrz wygląd telefonu. Jest też zestaw naklejek z logotypami marki Samsung z całej jej historii, a także karta kolekcjonerska z numerem seryjnym zestawu.

Samsung Galaxy Z Flip5 Retro to model w wersji limitowanej, a więc liczba egzemplarzy jest ograniczona. Od 1 listopada urządzenie będzie sprzedawane w Korei Południowej, a dzień później trafi do Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, Australii i Francji. Do Polski prawdopodobnie nie wejdzie.

Źródło zdjęć: Samsung