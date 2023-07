Biedronka odpala bombę. Akcesoria do smartfonów za ułamek ceny

Biedronka aktualizuje swoją ofertę tymczasową. Już wkrótce na pułkach sklepowych pojawią się zestawy z akcesoriami do smartfonów. Kable, ładowarki i uchwyty samochodowe będzie można dostać w niskich cenach.

Biedronka co jakiś czas wprowadza nową ofertę tymczasową na swoje półki sklepowe. Nie inaczej jest tym razem. Już wkrótce w popularnej sieci sklepów będzie można kupić sporo taniej elektroniki i akcesoriów do urządzeń mobilnych. W ofercie pojawią się kable, ładowarki i uchwyty samochodowe, czyli wszystko to, co jest potrzebne na dłuższą wycieczkę. Będzie w czym wybierać

Biedronka rzuca tanie akcesoria do smartfonów

Już w najbliższy czwartek, czyli 13 lipca w wybranych sklepach sieci Biedronka pojawi się ciekawy asortyment tymczasowy. W jego skład będą wchodzić akcesoria do smartfonów. Na półkach sklepowych pojawią się uchwyty samochodowe na telefon marki Setty za 19,99 złotych lub 14,99 złotych. Łącznie dostępnych będzie sześć różnych modeli, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Do wyboru będą modele magnetyczne, grawitacyjne, zaciskowe, do kratki, na deskę rozdzielczą lub na szybę.

To jednak nie koniec akcesoriów do smartfonów w Biedronce. Na półki sklepowe zawitają również kable 2A z końcówkami Lightning, micro USB i USB-C o długości 1,5 metrów. Pojawi się też opcja 3 w 1, lecz z krótszym, bo metrowym kablem. Przewody do ładowania smartfonów będą w jednakowej cenie 9,99 złotych za sztukę. W ofercie pojawią się również ładowarki sieciowe z dwoma portami USB i maksymalnym natężeniem 2,4 A.

Źródło zdjęć: Telepolis (Lech Okoń)

Źródło tekstu: Biedronka gazetka