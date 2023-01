Biedronka rzuca hity. Kupisz dosłownie za kilkanaście złotych

Biedronka przygotowała nową promocję na elektronikę i akcesoria. W najnowszej gazetce pojawiło się kilka produktów, których ceny zaczynają się już od 15 zł.

W najnowszej gazetce promocyjnej sieci sklepów Biedronka pojawiło się kilka gadżetów dla posiadaczy smartfonów. Część z nich skierowana jest do osób zmotoryzowanych. Co ciekawego przygotowała Biedronka?

Biedronka z promocją na elektronikę i akcesoria

W pierwszej kolejności uwagę zwraca cała gama przewodów. W ofercie są zarówno kable micro USB, USB-C, jak i Lightning, czyli do iPhone'ów. Każdy z nich jest wzmocniony za pomocą elastycznego przegubu, dzięki czemu powinny posłużyć nam dłużej. Niestety, z gazetki nie poznajemy długości kabli. Cena wynosi zaledwie 14,99 zł.

Na tym jednak nie koniec. W ofercie Biedronki pojawiły się także słuchawki dokanałowe ze złączem mini-jack 3,5 mm oraz przewodem o długości 1,2 metra. Ich cena to również 14,99 zł. Poza tym w sklepach pojawi się też biała ładowarka samochodowa z dwoma wejściami USB z maksymalnym natężeniem prądu 3,1 A. Za nią też zapłacimy 14,99 zł.

Wreszcie Biedronka przygotowała też ofertę dla zmotoryzowanych w postaci uchwytów na telefon. Do wyboru jest w sumie 6 modeli. W cenie 24,99 zł możemy kupić uchwyty: grawitacyjny do kratki GX-G, na szybę GX-S oraz na szybę GX-T. Poza tym za 17,99 zł są też uchwyty: Magnetyczny GX-M, na szybę GX-F oraz na kratki GX-K.

Posiadaczom samochodów, szczególnie zimą, może przydać się też prostownik do akumulatorów do 4A w cenie 69,90 zł lub prostownik z funkcją wspomagania rozruchu awaryjnego 75 A w cenie 279 zł. Wszystkie powyższe produkty dostępne są od dzisiaj (2 stycznia) do 14 stycznia lub do wyczerpania zapasów.

Zobacz: Lidl wyprzedaje akumulatory. Nawet za pół ceny

Zobacz: Koniec nacinania Polaków. Sklepy mają nowy obowiązek

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Gold Picture / Shutterstock.com