Koniec nacinania Polaków. Sklepy mają nowy obowiązek

Od 1 stycznia 2023 roku w Polsce obowiązuje nowe prawo, które powinno raz na zawsze zakończyć praktykę nieuczciwych promocji.

Od 1 stycznia 2023 roku w Polsce zaczęły obowiązywać nowe przepisy, które dostosowują prawo do tzw. dyrektywy Omnibus (2019/2161) Unii Europejskiej. Ma ona za zadanie lepiej chronić interesy konsumentów. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy cen promocyjnych.

Koniec z oszukanymi promocjami?

Z perspektywy konsumentów zdecydowanie najciekawiej brzmi Art. 4 ustawy, a w szczególności podpunkty 2 i 3. Zobowiązują one sklepy do informowania nie tylko o cenie sprzed obniżki, ale także najniższe cenie danego produktu lub usługi z ostatnich 30 dni. To powinno skończyć z nieuczciwymi promocjami, gdzie cena najpierw była zawyżana, aby za chwilę obniżyć ją do normalnego poziomu.

Już teraz wystarczy przejrzeć oferty polskich sklepów internetowych, aby zauważyć sytuacje, gdzie cena z ostatnich 30 dni jest niższa lub najczęściej równa temu, co wynosi aktualna promocja. Dowodzi to, że cena sprzed danej przeceny często nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.

Świadomy konsument chce podejmować decyzje w oparciu o jasną i przejrzystą informację. Rozporządzenie określa obowiązek uwidaczniania, obok ceny i ceny jednostkowej, również informacji o obniżonej cenie towaru lub usługi. Takie rozwiązanie ułatwieni nam wszystkim porównanie cen produktów, a tym samy dokonywanie świadomych wyborów konsumenckich

- powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda dla serwisu Prawo.pl.

A co z produktami nowymi, które są w sprzedaży krócej niż 30 dni? W takim wypadku ustawa nakazuje sklepom podawanie najniższej ceny od dnia rozpoczęcia oferowania produktu lub usługi. Co ważne, w każdym z powyższych przypadków (nie tylko w internecie, ale także sklepach stacjonarnych), oznaczenie musi być jednoznaczne i dostępne dla klienta.

Czy to rzeczywiście zakończy praktykę nieuczciwych promocji? Czas pokaże, ale to dobra zmiana z perspektywy konsumentów.

