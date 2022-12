Wyciek z Allegro. Dane Polaków zagrożone

Allegro apeluje do użytkowników o zmianę haseł, a powodem środowy incydent.

Choć często neguje się termin wyciek danych jako sugerujący zdarzenie przypadkowe, podczas gdy w rzeczywistości za wszystkim stoją hakerzy, sprawa Allegro faktycznie nosi znamiona nieszczęśliwego zrządzenia losu.

W środę jeden z programistów webAPI odkrył, że wskutek niesprecyzowanego błędu może podejrzeć hasła części użytkowników serwisu Allegro (bądź dane z zamówień, zależnie od źródła). Sprawę zgłoszono, a już w ciągu godziny podatność została załatana. Niemniej mleko się rozlało.

Z uwagi na to, że nie wiadomo, co potencjalni znalazcy bazy zrobili ze swoją wiedzą, Allegro słusznie apeluje do użytkowników o zmianę hasła.

Użytkowników kont, których może dotyczyć problem, prewencyjnie prosimy o zmianę hasła do Allegro. Prośbę wysłaliśmy mailem, podczas logowania do serwisu wyświetlamy też formularz do zmiany hasła

– czytamy w komunikacie Allegro.

Jak uspokajają włodarze serwisu, webAPI nie jest dostępne dla każdego, a wymaga przyznania osobistego dostępu. Dlatego, w razie czego, administracja dysponuje ponoć listą osób, które wrażliwe dane mogły pobrać. Oprócz tego zapewniono, jak podaje serwis Sekurak, że w obce ręce na pewno nie wpadły żadne informacje związane z płatnościami.

Tak czy inaczej, redakcja nikomu nie życzy konieczności prowadzenia śledztwa. Co należy podkreślić, dostęp do konta Allegro oznacza ujawnienie wielu spośród najbardziej wrażliwych danych, w tym m.in. imienia i nazwiska, adresu czy numeru telefonu. Podobnie – dane z zamówień.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mateusz Szymanski / Shutterstock

Źródło tekstu: Allegro, oprac. własne