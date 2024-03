Kup router Acer Enduro M3, a dostaniesz darmowe GB w 135 krajach świata

Acer Enduro M3 to mobilny, wytrzymały router 5G wyposażony w eSIM. Przed zbliżającym się sezonem letnim jego producent wystartował z promocją. Przy zakupie urządzenia można dostać 20 GB internetu do wykorzystania w aż 135 krajach świata bez potrzeby kupowania fizycznej karty SIM.

Acer Enduro M3 jest dość ciekawym urządzeniem – router został zaprojektowany z myślą o długich podróżach i wyprawach w trudnych warunkach. Zapewnia pyło- i wodoszczelność na poziomie IP54, co gwarantuje odporność na kurz i zachlapanie, spełnia też wymogi militarnych testów MIL-STD-810H.

Router pozwala na skorzystanie z łączności 5G i LTE, jest wyposażony w jedno gniazdo nanoSIM, ale obsługuje także standard eSIM. Dzięki technologii vSIM i funkcji SingleScan router jest w stanie automatycznie połączyć się z najsilniejszą stacją bazową 5G oraz 4G dowolnego operatora. Konfigurację i śledzenie pracy routera ułatwia duży wyświetlacz dotykowy, a o stanie sieci informuje kolorowa dioda LED.

Do dystrybucji sieci bezprzewodowej Acer Enduro M3 wykorzystuje Wi-Fi 6 (2,4 i 5 GHz, do 1900 Mb/s) oraz anteny 2x2 MIMO. Za bezpieczeństwo odpowiada protokół WPA3. Router Acer Enduro M3 stwarza też możliwość połączenia przez VPN. Energię dostarcza wbudowany akumulator o pojemności 6500 mAh. Producent obiecuje do kilku dni zwykłego użytkowania lub do ilkunastu godzin przy połączonej sporej ilości urządzeń.

Acer Enduro M3 z paczką 20 GB za darmo

Przed letnim sezonem wyjazdowym Acer ruszył z ciekawą promocją, która ma zachęcać do kupna Enduro M3. Można zgarnąć 20 GB do wykorzystania w 135 krajach na kilku kontynentach, w tym w całej Europie, Afryce, Azji czy obu Amerykach. Pakiet o wartości 340 zł aktywny jest do 6 miesięcy, więc dla osób planujących w tym okresie podróż jest to ciekawa opcja do rozważenia. Dostawcą usługi jest SIMO, który zapewni zasięg podczas wyjazdów dzięki funkcji eSIM. Nie trzeba więc korzystać z fizycznej karty SIM ani nadużywać własnego roamingu.

Aby skorzystać z promocji, należy kupić Acer Enduro M3 w sieci sklepów Media Expert, gdzie jego cena wynosi 1399 99 zł. Proces aktywacji pakietu jest bardzo prosty. Wystarczy zeskanować odpowiedni kod wyświetlający się na ekranie routera, a następnie przez dedykowaną stronę operatora odebrać darmowe gigabajty. Dokładna instrukcja dostępna jest na stronie promocji: https://pl-promocje.acer.com/lp/EnduroM3.

