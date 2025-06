Kup Motorolę, a drugą dostaniesz za 1 zł. To promocja na Dzień Ojca

Dzień Ojca to świetna okazja, by obdarować bliskich czymś wyjątkowym. Motorola przygotowała na tę okazję specjalną promocję, która pozwala na zakup wymarzonych urządzeń w atrakcyjnych cenach. W dniach 23-25 czerwca 2025 roku każdy klient, który zdecyduje się na zakup jednego z flagowych smartfonów z serii Motorola Edge lub Motorola RAZR, otrzyma model Moto E15 za symboliczną złotówkę.

Dalsza część tekstu pod wideo

Motorola Moto E15, czyli smartfon za złotówkę

Motorola Moto E15 to telefon, który może przypaść do gustu osobom szukającym prostego, a zarazem funkcjonalnego urządzenia do codziennego użytku. Model ten wyróżnia się ekranem 6,67" HD+, który zapewnia komfortowe przeglądanie treści. Ponadto, smartfon ma baterię 5200 mAh, która powinna pozwolić na wiele godzi korzystania z urządzenia. Jest też certyfikat IP54, który gwarantuje odporność na kurz czy zachlapanie wodą.

Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android Go. Dzięki temu jest prosty w obsłudze i może być idealnym prezentem dla osoby nieco starszej lub preferującej proste rozwiązania.

Motorola Moto E15 6 opinii Motorola Moto E15 6 opinii Ekran 6.67" IPS LCD Pamięć RAM 2 GB Procesor 2 GHz Aparat 32 Mpix Bateria 5200mAh Pamięć wbudowana 64 GB Zobacz więcej

Miejsce, gdzie historia spotyka technologię

Warto dodać, że promocja odbywa się w wyjątkowym miejscu – warszawskim Showroomie Lenovo i Motoroli, zlokalizowanym w historycznym budynku Prudential. Był on kiedyś miejscem, z którego nadano pierwszy sygnał telewizyjny w Polsce. Dziś to przestrzeń, która łączy nowoczesną technologię z historią i oferuje pełną gamę produktów Lenovo i Motoroli – od smartfonów po komputery i tablety. Showroom to miejsce, które warto odwiedzić nie tylko po to, by skorzystać z promocji, ale także by poznać najnowsze osiągnięcia technologiczne obu marek.

Promocja na Dzień Ojca, czyli gdzie i kiedy