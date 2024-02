TP-Link: nowy router klasy biznesowej Omada z LTE

TP-Link wprowadza do oferty pierwszy router z serii Omada z LTE – TP-Link ER706W-4G. Seria Omada konstruowana jest z myślą o zastosowaniach w środowiskach wymagających, takich jak biura, hotele, placówki edukacyjne, magazyny czy hale produkcyjne.

TP-Link ER706W-4G to router klasy biznesowej ze slotem na kartę nano SIM. Wbudowany modem LTE kat. 6 pozwala uzyskać dostęp do internetu LTE o prędkości do 300 Mb/s.

Urządzenie oferuje łącznie 6 gigabitowych portów Ethernet – jeden port SFP WAN/LAN, jeden port WAN oraz cztery porty WAN/LAN. Taki zestaw w połączeniu z funkcją równoważenia pasm Multi-WAN pozwala na pełne wykorzystanie wielu łączy szerokopasmowych.

Router TP-Link Omada ER706W-4G oferuje dwupasmowe Wi-Fi w standardzie AX3000, zapewniając prędkości do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Za stabilne połączenie odpowiada 5 odłączanych anten, w tym dwie anteny LTE i trzy dwupasmowe anteny Wi-Fi.

TP-Link ER706W-4G oferuje też rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo, takie jak filtrowanie adresów IP/MAC/URL, wiązanie adresów IP-MAC, aktywacja ALG jednym kliknięciem, ochrona przed atakami DoS, wygodna obsługa VLAN oraz firewall.

W routerze zastosowano technologię MU-MIMO, która umożliwia komunikację z wieloma urządzeniami jednocześnie. Z kolei technologia OFDMA osiągać nawet czterokrotnie większą przepustowość w środowiskach z dużym ruchem danych niż te, które działają w standardzie WiFi 5 (802.11ac).

Jak na TP-Link przystało, nie mogło też zabraknąć technologii Beamforming, czyli precyzyjnego formowania wiązki. Dzięki Omada Mesh router pozwala łączyć punkty dostępowe bezprzewodowo w sieć kratową. To rozwiązanie umożliwia montaż punktów dostępowych także w miejscach, gdzie niemożliwe jest doprowadzenie kabla sieciowego.

TP-Link ER706W-4G jest kompatybilny z platformą Omada SDN, która pozwala integrować działanie wszystkich urządzeń sieciowych (routerów, switchy i punktów dostępowych), a także centralnie zarządzać w łatwy i kompleksowy sposób całą infrastrukturą WiFi i LAN. Routerem można także zarządzać przez mobilną aplikację Omada.

TP-Link ER706W-4G jest dostępna w sprzedaży w cenie ok. 1500 zł.

Źródło zdjęć: TP-Link

Źródło tekstu: TP-Link