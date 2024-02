Orange ma nowy router z LTE i Wi-Fi 6. Zobacz, do czego się przyda

W Orange zadebiutował nowy w ofercie operatora router z LTE i Wi-Fi 6 – TCL LINKHUB HH132. Pozwala na pobieranie danych z prędkością do 600 Mb/s i bezprzewodowe podłączenie nawet 64 urządzeń.

Oferta routerów dostępnych w Orange zwiększyła się o model TCL LINKHUB HH132. Jest to router domowy, producent poleca go także do zastosowania w małych firmach, ale może też być używany jako przenośny podczas wyjazdów na wakacje czy na działkę. Urządzenie pozwala skorzystać z łączności LTE kat. 12/13 i według producenta umożliwia pobieranie danych z prędkością do 600 Mb/s, a wysyłanie do 150 Mb/s.

Urządzenia końcowe połączą się z routerem TCL LINKHUB HH132 poprzez Wi-Fi 6 2x2 MIMO w pasmach 2,4 lub 5 GHz. Bezprzewodowo mogą z nim współpracować nawet 64 urządzenia, w tym w trybie Wi-Fi dla gości, co pozwala na przydzielenie dostępu do sieci na przykład klientom niewielkiego sklepu. Bezpieczeństwo korzystania z internetu przez najmłodszych zapewnia funkcja kontroli rodzicielskiej. Do dyspozycji użytkownika są też dwa porty LAN RJ-45 10/100/1000, w tym jeden z WAN.

TCL LINKHUB HH132 waży 300 g, ma wymiary 177 x 30 x 127 mm i wyróżnia się ciekawym wzornictwem – płaską, ale zawiniętą do środka obudową.

TCL LINKHUB HH132 w Orange dostępny jest z abonamentem w planach internetu mobilnego oraz bez umowy. W tym drugim wariancie za router trzeba zapłacić 499 zł lub 20 rat 0% po 24,94 zł.

Ten sam router dostępny jest na wolnym rynku w cenie od 549 zł, a także w ofercie Play, gdzie kosztuje 699 zł bez umowy i 549 zł z abonamentem.

