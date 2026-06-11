Z tym taksówkarzem już nie pojedziesz. Będą nowe przepisy
Ministerstwo Infrastruktury szykuje zmiany w przepisach. Uderzą one w taksówkarzy spoza Unii Europejskiej, przede wszystkim Ukrainy i innych, wschodnich państw.
Ministerstwo Infrastruktury kończy powoli prace nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym. Chodzi przede wszystkim o poprawę bezpieczeństwa pasażerów, a jednocześnie wzmocnić konkurencję na rynku usług przewozu osób. Nowe przepisy uderzą przede wszystkim w kierowców spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenie Wolnego Handlu.
Takim taxi nie pojedziesz
Najważniejsza zmiana dotyczy konieczności złożenia zaświadczenia o niekaralności. Co ważne, ten będzie musiał pochodzić nie tylko z polskiego Krajowego Rejestru Karnego, ale również z kraju pochodzenia kierowcy.
To zmiana, której branża domagała się od dawna, ponieważ dotychczasowe przepisy nie pozwalały na uzyskanie tych informacji z krajów spoza Unii Europejskiej. Dlatego też np. osoba z Ukrainy, Pakistanu czy Gruzji, chociaż była karana w swoim kraju (nawet za poważne przestępstwa), to w Polsce mogła jeździć jako taksówkarz.
Dodatkowo nowelizacja wprowadzi obowiązek posiadania ogólnopolskiego identyfikatora kierowcy taksówki, który będzie ważny na terenie całego kraju. Ma to być swego rodzaju potwierdzenie, że dana osoba spełnia wszystkie wymagania konieczne do wykonywania tego zawodu.
Jednak te zmiany, chociaż oceniane pozytywnie, nie są zdaniem branży wystarczające.
Brakuje wymogu znajomości języka polskiego, znajomości podstawowej topografii obszaru wykonywania przewozów czy minimalnego doświadczenia za kierownicą. W naszej ocenie kierowca przewożący pasażerów powinien znać język polski przynajmniej na poziomie komunikatywnym oraz posiadać polskie prawo jazdy od co najmniej trzech lat