Z tym taksówkarzem już nie pojedziesz. Będą nowe przepisy

Ministerstwo Infrastruktury kończy powoli prace nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym. Chodzi przede wszystkim o poprawę bezpieczeństwa pasażerów, a jednocześnie wzmocnić konkurencję na rynku usług przewozu osób. Nowe przepisy uderzą przede wszystkim w kierowców spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenie Wolnego Handlu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Takim taxi nie pojedziesz

Najważniejsza zmiana dotyczy konieczności złożenia zaświadczenia o niekaralności. Co ważne, ten będzie musiał pochodzić nie tylko z polskiego Krajowego Rejestru Karnego, ale również z kraju pochodzenia kierowcy.

To zmiana, której branża domagała się od dawna, ponieważ dotychczasowe przepisy nie pozwalały na uzyskanie tych informacji z krajów spoza Unii Europejskiej. Dlatego też np. osoba z Ukrainy, Pakistanu czy Gruzji, chociaż była karana w swoim kraju (nawet za poważne przestępstwa), to w Polsce mogła jeździć jako taksówkarz.

Dodatkowo nowelizacja wprowadzi obowiązek posiadania ogólnopolskiego identyfikatora kierowcy taksówki, który będzie ważny na terenie całego kraju. Ma to być swego rodzaju potwierdzenie, że dana osoba spełnia wszystkie wymagania konieczne do wykonywania tego zawodu.

Jednak te zmiany, chociaż oceniane pozytywnie, nie są zdaniem branży wystarczające.