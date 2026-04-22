T-Mobile: 92% zasięgu 5G. Są nowe miejscowości i lepszy sygnał

T-Mobile co tydzień informuje o postępach w rozbudowie zasięgu 5G – zarówno w szybkim paśmie C (3,6 GHz), jak i w zasięgowym 700 MHz. W zeszłym tygodniu magentowy operator mógł się pochwalić bardzo dobrym wynikiem – włączył nowy standard w paśmie C aż na 61 stacjach bazowych. Kolejny tydzień przyniósł już znacznie skromniejszy rezultat, ale nawet taki oznacza, że mieszkańcy kilku miejscowości zauważą lepsze działanie sieci.

W ostatnim tygodniu T-Mobile uruchomił 5G Bardziej w paśmie C na 8 nowych stacjach. Dzięki temu operator poprawił zasięg w: Bielsku-Białej, Cieksynie, Dęblinie, Jasienicy, Krakowie, Pobierowie, Sosnowcu oraz Świdnicy.

W sumie liczba stacji z 5G w paśmie 3,6 GHz wzrosła do 4927. Na nich T-Mobile zapewnia dostęp do 5G z prędkością do 1,1 Gb/s podczas pobierania i 100 Mb/s podczas wysyłania.

Jednocześnie T-Mobile rozszerza dostępność pasma 5G 700 MHz, które nie zapewni co prawda tak dobrych prędkości pobierania (tylko zbliżone do osiągów LTE), ale za to zwiększa zasięg najnowszego standardu łączności, co gwarantuje m.in. większą pojemność i niezawodność sieci. Liczba stacji 5G z pasmem 700 MHz wzrosła do 618, a w minionym tygodniu T-Mobile włączył 4 nowe takie obiekty. Dzięki temu pasmo 700 MHz dotarło do miejscowości: Chybie, Kraków, Namysłów i Wieliczka.

Dążymy do tego, by każdy mieszkaniec Polski mógł cieszyć się szybkim i niezawodnym internetem. Dlatego co tydzień ulepszamy naszą sieć! Zasięg 5G dociera do 92% mieszkańców Polski. Ponad połowa populacji może skorzystać z najszybszej sieci 5G Bardziej w paśmie C – chwali się T-Mobile.