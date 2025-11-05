Wiadomości

T-Mobile rozdaje pieniądze. Zobacz, jak zgarnąć 20 zł ekstra

Ruszyła nowa promocja dla użytkowników ofert na kartę. T-Mobile i Heyah dorzucają dodatkowe środki.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:42
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
T-Mobile rozdaje pieniądze. Zobacz, jak zgarnąć 20 zł ekstra

Ekstra bonus za doładowanie

Magentowy operator wystartował z nową akcją. Chodzi o bonus za doładowanie konta. Firma dorzuca 20 zł ekstra. Wystarczy zasilić konto w T-Mobile na kartę lub Heyah na kartę jednorazową kwotą co najmniej 50 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo

Brzmi prosto, ale trzeba to zrobić w konkretny sposób. Nie każde doładowanie za 50 zł złapie się na bonus.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Akumulator ze stacją dokującą DREAME do odkurzacza T20
Akumulator ze stacją dokującą DREAME do odkurzacza T20
-68.53 zł
388.52 zł - najniższa cena
Kup teraz 319.99 zł
Tamagotchi BANDAI Dreamy Angel 42994
Tamagotchi BANDAI Dreamy Angel 42994
0 zł
99.89 zł - najniższa cena
Kup teraz 99.89 zł
Bieżnia elektryczna BH FITNESS RS1200 LED 2590W 22km/h
Bieżnia elektryczna BH FITNESS RS1200 LED 2590W 22km/h
0 zł
9599 zł - najniższa cena
Kup teraz 9599 zł
Advertisement

Gdzie jest haczyk?

Promocja działa tylko online. Aby dostać 20 zł, trzeba wejść na stronę www.doladowania.t-mobile.pl lub (dla Heyah) www.doladuj.heyah.pl. Bonus nie zadziała, jeśli doładujecie konto w aplikacji Mój T-Mobile. Nie skorzystacie z niego też w apce Moja Heyah. Doładowania przez aplikację, bank czy w sklepie nie liczą się w tej promocji.

Jeśli zrobimy to poprawnie przez stronę WWW, bonus 20 zł wpadnie na konto automatycznie. Operator potwierdzi to wysyłając nam wiadomość SMS.

T-Mobile rozdaje pieniądze. Zobacz, jak zgarnąć 20 zł ekstra

Kto pierwszy, ten lepszy

T-Mobile ostrzega, że trzeba się spieszyć. Pula bonusów jest mocno ograniczona, więc lepiej nie odkładać tego na później.

Operator przygotował łącznie tylko 5000 takich pakietów. Dla T-Mobile jest to 4500 sztuk. Użytkownicy Heyah mają jeszcze gorzej – dla nich jest tylko 500 sztuk.

Promocja trwa od 5 listopada do 30 listopada 2025 roku, ale prawdopodobnie skończy się znacznie szybciej. Z oferty można skorzystać tylko jeden raz. Dodatkowe szczegóły można znaleźć w regulaminie promocji.

Image
telepolis
T-Mobile heyah na kartę promocja doładowań T-Mobile na kartę bonus za doładowanie 20 zł ekstra dodatkowe pieniądze
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, T-Mobile
Źródła tekstu: T-Mobile