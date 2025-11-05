T-Mobile rozdaje pieniądze. Zobacz, jak zgarnąć 20 zł ekstra
Ruszyła nowa promocja dla użytkowników ofert na kartę. T-Mobile i Heyah dorzucają dodatkowe środki.
Ekstra bonus za doładowanie
Magentowy operator wystartował z nową akcją. Chodzi o bonus za doładowanie konta. Firma dorzuca 20 zł ekstra. Wystarczy zasilić konto w T-Mobile na kartę lub Heyah na kartę jednorazową kwotą co najmniej 50 zł.
Brzmi prosto, ale trzeba to zrobić w konkretny sposób. Nie każde doładowanie za 50 zł złapie się na bonus.
Gdzie jest haczyk?
Promocja działa tylko online. Aby dostać 20 zł, trzeba wejść na stronę www.doladowania.t-mobile.pl lub (dla Heyah) www.doladuj.heyah.pl. Bonus nie zadziała, jeśli doładujecie konto w aplikacji Mój T-Mobile. Nie skorzystacie z niego też w apce Moja Heyah. Doładowania przez aplikację, bank czy w sklepie nie liczą się w tej promocji.
Jeśli zrobimy to poprawnie przez stronę WWW, bonus 20 zł wpadnie na konto automatycznie. Operator potwierdzi to wysyłając nam wiadomość SMS.
Kto pierwszy, ten lepszy
T-Mobile ostrzega, że trzeba się spieszyć. Pula bonusów jest mocno ograniczona, więc lepiej nie odkładać tego na później.
Operator przygotował łącznie tylko 5000 takich pakietów. Dla T-Mobile jest to 4500 sztuk. Użytkownicy Heyah mają jeszcze gorzej – dla nich jest tylko 500 sztuk.
Promocja trwa od 5 listopada do 30 listopada 2025 roku, ale prawdopodobnie skończy się znacznie szybciej. Z oferty można skorzystać tylko jeden raz. Dodatkowe szczegóły można znaleźć w regulaminie promocji.