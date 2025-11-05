T-Mobile rozdaje pieniądze. Zobacz, jak zgarnąć 20 zł ekstra

Ekstra bonus za doładowanie

Magentowy operator wystartował z nową akcją. Chodzi o bonus za doładowanie konta. Firma dorzuca 20 zł ekstra. Wystarczy zasilić konto w T-Mobile na kartę lub Heyah na kartę jednorazową kwotą co najmniej 50 zł.

Brzmi prosto, ale trzeba to zrobić w konkretny sposób. Nie każde doładowanie za 50 zł złapie się na bonus.

Gdzie jest haczyk?

Promocja działa tylko online. Aby dostać 20 zł, trzeba wejść na stronę www.doladowania.t-mobile.pl lub (dla Heyah) www.doladuj.heyah.pl. Bonus nie zadziała, jeśli doładujecie konto w aplikacji Mój T-Mobile. Nie skorzystacie z niego też w apce Moja Heyah. Doładowania przez aplikację, bank czy w sklepie nie liczą się w tej promocji.

Jeśli zrobimy to poprawnie przez stronę WWW, bonus 20 zł wpadnie na konto automatycznie. Operator potwierdzi to wysyłając nam wiadomość SMS.

Kto pierwszy, ten lepszy

T-Mobile ostrzega, że trzeba się spieszyć. Pula bonusów jest mocno ograniczona, więc lepiej nie odkładać tego na później.

Operator przygotował łącznie tylko 5000 takich pakietów. Dla T-Mobile jest to 4500 sztuk. Użytkownicy Heyah mają jeszcze gorzej – dla nich jest tylko 500 sztuk.