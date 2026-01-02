Potężny bonus w T-Mobile. 1000 GB na rok za jeden ruch

Koniec taryfy Frii na kartę

O tym pisaliśmy już w 2023 roku. T-Mobile postanowił wtedy zlikwidować taryfę Frii na kartę. Aby zachęcić użytkowników do zmiany taryfy na nowszą GO!, magentowy operator zaoferował im bonus w postaci 1000 GB Internetu na rok.

Na stronie t-mobile.pl pojawił się datowany na 1 stycznia 2026 roku nowy regulamin tej promocji. Może to oznaczać, że migracja do nowej taryfy na kartę jeszcze się nie zakończyła.

Jak zgarnąć darmowe 1000 GB?

Promocja jest skierowana do osób, które zmienią taryfę Frii na taryfę GO!. Z bonusu mogą skorzystać użytkownicy usług "Internet Connect" oraz "Supernet" na kartach ExtraSIM.

Bonus można aktywować tylko raz dla danego numeru telefonu. Cały proces odbywa się automatycznie po dokonaniu zmiany taryfy. Aktywacja pakietu następuje w ciągu 24 godzin i jest potwierdzana SMS-em.

Rok Internetu bez martwienia się o koszty

Otrzymany pakiet 1000 GB jest ważny przez równe 365 dni od momentu uruchomienia. Gigabajty można wykorzystać na mobilny Internet na terenie Polski. Bonusowe dane są zużywane w pierwszej kolejności, przed środkami z konta głównego.

Trzeba jednak pamiętać o kilku ważnych zasadach. Warunkiem korzystania z darmowych danych jest posiadanie aktywnego konta na połączenia wychodzące. Należy również utrzymać dodatnie saldo konta. Niewykorzystane jednostki przepadają bezpowrotnie po upływie roku.

Jak sprawdzić stan bonusu?

Status swoich darmowych gigabajtów możesz sprawdzić w każdej chwili. Najwygodniej zrobić to bezpośrednio w aplikacji Mój T-Mobile. Drugim sposobem jest wpisanie na klawiaturze telefonu kodu *512*2*2#.