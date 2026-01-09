Wiadomości

T-Mobile wraca z lubianą akcją. Do 22 stycznia same korzyści

T-Mobile przygotował nowe okazje dla swoich użytkowników.  Do programu Magenta Moments wraca właśnie Zdrapka Miesiąca, która – jak zachwala operator – otworzy klientom sieci drzwi do specjalnych ofert.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 11:21
1
W programie lojalnościowym Magenta Moments na klientów T-Mobile każdego dnia czekają różne oferty – od zniżek do wybranych sklepów przez vouchery do atrakcji w Polsce aż po nagrody, które można zdobyć w Mega Loterii. Teraz operator wraca z serią dodatkowych okazji, uruchamiając nową Zdrapkę Miesiąca.

Zdrapka Miesiąca to cykliczna zabawa dla uczestników programu Magenta Moments. Raz w miesiącu, w wybranych dniach, w aplikacji Mój T-Mobile pojawiać się będzie zdrapka ze specjalną ofertą.

Co zrobić, by wziąć udział w styczniowej edycji akcji? W pierwszej kolejności należy odnaleźć baner Zdrapka Miesiąca w aplikacji „Mój T-Mobile” w zakładce Moments i kliknąć „Biorę udział”. Następnie wystarczy „zdrapać” wirtualną zdrapkę i gotowe.

A co kryje się pod zdrapką? Operator roztacza wokół niej aurę tajemniczości. 

W T-Mobile lubimy zaskakiwać naszych klientów, więc tego nie chcemy zdradzać. Możemy jednak powiedzieć, że to prezent na dobry początek roku – styczniowa nagroda została bowiem zaprojektowana tak, by realnie pomóc naszym klientom zrealizować ich noworoczne marzenia

– wyjaśnia T-Mobile.

Operator zdradził tylko, że nowa zdrapka przyda się tym, którzy oczekują voucherów, zniżek i ofert specjalnych lub biorą udział w Mega Loterii.

Styczniowa zdrapka dostępna jest od 9 do 22 stycznia, a jej zasady dostępne są w aplikacji Mój T-Mobile w zakładce Moments w opisie akcji.

