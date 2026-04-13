Magentowy prezent dla klientów. T-Mobile rozdaje darmowy Internet

Darmowe gigabajty dla taryfy GO!

Nowy prezent w Magenta Moments to "Pakiet 5 GB na 5 dni". Oferta skierowana jest wyłącznie do osób korzystających z taryfy GO! w systemie T-Mobile na kartę. Bonus jest całkowicie bezpłatny i pozwala na krajową transmisję danych oraz korzystanie z Internetu w Polsce oraz w Strefie Roamingowej 1A (roaming UE). Może to być świetna okazja dla osób, które potrzebują dodatkowego transferu na szybkie surfowanie po sieci.

Dalsza część tekstu pod wideo

Każdy użytkownik może skorzystać z tej propozycji tylko jeden raz w czasie jej trwania. Paczka danych jest ważna przez dokładnie pięć dni od momentu jej uruchomienia. Po tym czasie niewykorzystane jednostki zostaną bezpowrotnie usunięte z konta klienta. Warto więc pilnować terminu, aby w pełni wykorzystać przyznany prezent. System automatycznie wyśle SMS z informacją o zbliżającym się końcu ważności bonusu.

Prezent czeka w aplikacji

Zlecenie włączenia bonusu odbywa się wyłącznie drogą cyfrową. Klienci muszą zalogować się do aplikacji Mój T-Mobile i przejść do sekcji Magenta Moments. W przypadku posiadania kilku numerów na kartę proces ten należy przejść osobno dla każdego z nich. Wymaga to każdorazowego przełączenia się na odpowiedni profil w programie lojalnościowym.

Operator ma do 24 godziny na aktywację pakietu od momentu zgłoszenia w systemie. O skutecznym włączeniu usługi użytkownik zostanie poinformowany specjalną wiadomością SMS. Warunkiem koniecznym jest posiadanie aktywnej karty SIM oraz dodatniego stanu konta. Jeśli saldo wynosi zero lub karta jest zablokowana na połączenia wychodzące, odebranie gigabajtów będzie niemożliwe. Status aktywnej usługi można w każdej chwili sprawdzić bezpośrednio w menu aplikacji.

Ważne terminy i zasady zużycia

Promocja ma ściśle określony czas obowiązywania. Można z niej skorzystać od 13 kwietnia do 26 kwietnia 2026 roku. T-Mobile zastrzega sobie jednak prawo do wcześniejszego wycofania oferty z rynku. Lepiej więc nie zwlekać z kliknięciem w odpowiedni przycisk w panelu Magenta Moments. Darmowe gigabajty są zawsze wykorzystywane w pierwszej kolejności. Oznacza to, że system najpierw pobierze dane z bonusu, a dopiero potem z płatnych pakietów lub konta głównego.

Warto pamiętać, że darmowe gigabajty przepadają w momencie zmiany taryfy lub operatora. Dotyczy to migracji do systemu abonamentowego lub przeniesienia numeru do sieci Heyah. W takich przypadkach niewykorzystane jednostki przepadają bez prawa do rekompensaty. Korzystanie z bonusu w roamingu UE nie zwiększa posiadanego limitu danych.