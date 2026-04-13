Magentowy prezent dla klientów. T-Mobile rozdaje darmowy Internet

T-Mobile przygotował nową niespodziankę dla użytkowników ofert na kartę. Mogą oni aktywować bezpłatny pakiet danych do wykorzystania w kraju i w roamingu UE.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:00
Darmowe gigabajty dla taryfy GO!

Nowy prezent w Magenta Moments to "Pakiet 5 GB na 5 dni". Oferta skierowana jest wyłącznie do osób korzystających z taryfy GO! w systemie T-Mobile na kartę. Bonus jest całkowicie bezpłatny i pozwala na krajową transmisję danych oraz korzystanie z Internetu w Polsce oraz w Strefie Roamingowej 1A (roaming UE). Może to być świetna okazja dla osób, które potrzebują dodatkowego transferu na szybkie surfowanie po sieci.

Każdy użytkownik może skorzystać z tej propozycji tylko jeden raz w czasie jej trwania. Paczka danych jest ważna przez dokładnie pięć dni od momentu jej uruchomienia. Po tym czasie niewykorzystane jednostki zostaną bezpowrotnie usunięte z konta klienta. Warto więc pilnować terminu, aby w pełni wykorzystać przyznany prezent. System automatycznie wyśle SMS z informacją o zbliżającym się końcu ważności bonusu.

Wybrane okazje dla Ciebie
Smartfon MOTOROLA Edge 70 Fusion 5G 8/256GB 6.78" 144Hz Granatowo-szary FIFA World Cup 26™ Collection + Słuchawki Moto Buds Bass
Smartfon MOTOROLA Edge 70 Fusion 5G 8/256GB 6.78" 144Hz Granatowo-szary FIFA World Cup 26™ Collection + Słuchawki Moto Buds Bass
0 zł
2499 zł - najniższa cena
Kup teraz 2499 zł
Smartfon REALME 14 5G 12/256GB 6.67" 120Hz Brązowy
Smartfon REALME 14 5G 12/256GB 6.67" 120Hz Brązowy
0 zł
1299 zł - najniższa cena
Kup teraz 1299 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Flip 7 5G 12/512GB 6.9" 120Hz Granatowy SM-F766
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Flip 7 5G 12/512GB 6.9" 120Hz Granatowy SM-F766
0 zł
6149 zł - najniższa cena
Kup teraz 6149 zł
Prezent czeka w aplikacji

Zlecenie włączenia bonusu odbywa się wyłącznie drogą cyfrową. Klienci muszą zalogować się do aplikacji Mój T-Mobile i przejść do sekcji Magenta Moments. W przypadku posiadania kilku numerów na kartę proces ten należy przejść osobno dla każdego z nich. Wymaga to każdorazowego przełączenia się na odpowiedni profil w programie lojalnościowym.

Operator ma do 24 godziny na aktywację pakietu od momentu zgłoszenia w systemie. O skutecznym włączeniu usługi użytkownik zostanie poinformowany specjalną wiadomością SMS. Warunkiem koniecznym jest posiadanie aktywnej karty SIM oraz dodatniego stanu konta. Jeśli saldo wynosi zero lub karta jest zablokowana na połączenia wychodzące, odebranie gigabajtów będzie niemożliwe. Status aktywnej usługi można w każdej chwili sprawdzić bezpośrednio w menu aplikacji.

Ważne terminy i zasady zużycia

Promocja ma ściśle określony czas obowiązywania. Można z niej skorzystać od 13 kwietnia do 26 kwietnia 2026 roku. T-Mobile zastrzega sobie jednak prawo do wcześniejszego wycofania oferty z rynku. Lepiej więc nie zwlekać z kliknięciem w odpowiedni przycisk w panelu Magenta Moments. Darmowe gigabajty są zawsze wykorzystywane w pierwszej kolejności. Oznacza to, że system najpierw pobierze dane z bonusu, a dopiero potem z płatnych pakietów lub konta głównego.

Warto pamiętać, że darmowe gigabajty przepadają w momencie zmiany taryfy lub operatora. Dotyczy to migracji do systemu abonamentowego lub przeniesienia numeru do sieci Heyah. W takich przypadkach niewykorzystane jednostki przepadają bez prawa do rekompensaty. Korzystanie z bonusu w roamingu UE nie zwiększa posiadanego limitu danych.

Samsung Galaxy A37 5G 6/128 GB
1599,00 zł
14%
1869.00
Samsung Galaxy A37 5G 8/256 GB
1799,00 zł
13%
2069.00
Samsung Galaxy A57 5G 8/128 GB
1999,00 zł
13%
2309.00
Samsung Galaxy A57 5G 8/256 GB
2129,00 zł
13%
2439.00
T-Mobile Mój T-Mobile T-Mobile na kartę dodatkowe gigabajty 5 GB za darmo t-mobile go! Magenta Moments dodatkowe GB T-Mobile GO! na kartę
Źródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl
Źródła tekstu: T-Mobile