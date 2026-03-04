Wiadomości

T-Mobile rozdaje pakiet premium. Napisz 400 znaków i zgarnij wyjazd

T-Mobile wystartował z nowym konkursem pod nazwą „Ibiza Music Trip”, w którym na zwycięzcę czeka wyjazd dla dwóch osób na słoneczną Ibizę. Wartość głównej nagrody to blisko 13 tys. zł.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 10:21
0
Akcja skierowana jest do pełnoletnich abonentów T-Mobile oraz użytkowników ofert na kartę i Mix, którzy mają aktywny numer i na co dzień korzystają z aplikacji Mój T-Mobile, są też uczestnikami programu Magenta Moments.

Aby spróbować swoich sił w zabawie, należy spełnić podstawowe warunki programu oraz przesłać swoją odpowiedź na konkursowe pytanie bezpośrednio z poziomu aplikacji Mój T-Mobile. Główna wygrana obejmuje dwa bilety z pierwszeństwem wejścia na wydarzenie muzyczne IMS Dalt Vila, które odbędzie się 24 kwietnia na hiszpańskiej Ibizie. 

Czym jest IMS Dalt Vila na Ibizie?

IMS Dalt Vila to całonocna impreza pod gołym niebem, która jest powszechnie uznawana za oficjalną inaugurację letniego sezonu klubowego na Ibizie. Na jednej scenie spotykają się największe legendy światowej sceny tanecznej oraz wschodzące gwiazdy elektroniki. 

Impreza odbywa się na potężnym, zabytkowym bastionie Baluarte de Santa Lucía. Otwarta scena zlokalizowana jest na szczycie kamiennych murów obronnych, zapewniając uczestnikom panoramiczne widoki na Morze Śródziemne oraz tętniący życiem port.

Co można wygrać?

Autor najwyżej ocenionego zgłoszenia konkursowego wygra podwójny pakiet wyjazdowy o łącznej wartości blisko 13 tysięcy złotych. Poza dwoma biletami na IMS Dalt Vila magentowy operator w pełni pokrywa koszty przelotów w obie strony wraz z bagażem rejestrowanym, zapewnia prywatne transfery lotniskowe oraz finansuje dwa noclegi ze śniadaniami w czterogwiazdkowym hotelu. Dopełnieniem wiosennego wyjazdu będzie ekskluzywna, trzydaniowa kolacja dla dwojga.

Dla dziesięciu kolejnych osób z najwyższą punktacją przewidziano nagrody pocieszenia w postaci firmowych zestawów. Szczęśliwcy otrzymają magentową bluzę, torbę oraz kubek o łącznej wartości 200 złotych.

Jak zgarnąć nagrodę w konkursie T-Mobile?

Zadanie konkursowe polega na opisaniu w aplikacji Mój T-Mobile najbardziej szalonej przygody związanej z muzyką, która przydarzyła się uczestnikowi w życiu. Odpowiedź należy sformułować w języku polskim, pamiętając o dużej zwięzłości, ponieważ regulaminowy limit wynosi zaledwie 400 znaków ze spacjami. Operator kładzie szczególny nacisk na autentyczność historii. Nadesłane prace oceni czteroosobowa komisja, która przyzna punkty za stylistykę, gramatykę, oryginalność oraz kreatywność wpisów. 

Czas na przesłanie zgłoszenia jest ograniczony, a cały konkurs potrwa od 4 do 23 marca 2026 roku.

Szczegóły w regulaminie.

Image
Źródła zdjęć: Roberto_Rossi / Shutterstock, International Music Summit
Źródła tekstu: T-Mobile