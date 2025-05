T-Mobile chce zatrzymać hejt w sieci. Pomóc ma kampania #HejtOutLoveIn

Badania T-Mobile Polska wskazują, że co drugi Polak zetknął się z hejtem, a wśród pokolenia Z aż dwie trzecie osób doświadczyło go osobiście. Co alarmujące, osoby dotknięte hejtem pięć razy częściej same stają się jego sprawcami. Kampania #HejtOutLoveIn ma na celu zmniejszenie siły hejtu i promowanie pozytywnych postaw.