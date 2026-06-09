T-Mobile rozdaje pieniądze, w Heyah też dostaniesz. I nic nie musisz robić

To już szósta odsłona promocji, w której klienci T-Mobile na kartę mogą zgarnąć e-bon do wydania w sklepach Żabka. Tym razem do promocji dołączyć mogą również klienci Heyah na kartę.

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Jeśli jesteś z nami w T-Mobile i regularnie korzystasz z naszych usług, mamy dla Ciebie e-bon 10 zł na zakupy w Żabce – zachęca operator.

Jak wyjaśnia T-Mobile, e-bon to już stały sposób na podziękowanie klientom za to, że są w sieci. Każda edycja to nowa korzyść do odebrania. Tym razem pula osób uprawnionych jest szersza niż kiedykolwiek – obok klientów T-Mobile na kartę magentowy operator po raz pierwszy zaprosił również klientów Heyah na kartę. Oferta w aplikacji Mój T-Mobile w programie Magenta Moments pojawi się między 9 a 16 czerwca 2026 r.

Brzmi ciekawie, ale operator postawił pewne warunki. Użytkownik nie musi co prawda podejmować żadnych dodatkowych czynności, ale powinien wykazać się odpowiednim stażem. Bon będzie czekał na klientów, którzy są w T-Mobile od co najmniej 3 miesięcy – czyli wykonali pierwsze połączenie do 8 marca 2026 r.

Drugi warunek to aktywność i wydatki w maju: minimum 10 zł na dowolne usługi. Kto spełnia oba warunki, może odebrać e-bon, choć trzeba mieć na uwadze, że liczba e-bonów jest limitowana.

E-bon o wartości 10 zł można przeznaczyć na dowolne produkty spożywcze i gastronomiczne w Żabce do 31 sierpnia 2026 r.