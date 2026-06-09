Wiadomości

T-Mobile rozdaje pieniądze, w Heyah też dostaniesz. I nic nie musisz robić

T-Mobile rusza z letnią odsłoną akcji, w której klienci mogą zgarnąć e-bon na 10 zł do Żabki. Zasady są proste, choć nie wszyscy się załapią – ważny jest staż w sieci.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 11:04
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
T-Mobile rozdaje pieniądze, w Heyah też dostaniesz. I nic nie musisz robić
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

To już szósta odsłona promocji, w której klienci T-Mobile na kartę mogą zgarnąć e-bon do wydania w sklepach Żabka. Tym razem do promocji dołączyć mogą również klienci Heyah na kartę. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Jeśli jesteś z nami w T-Mobile i regularnie korzystasz z naszych usług, mamy dla Ciebie e-bon 10 zł na zakupy w Żabce

– zachęca operator.

Jak wyjaśnia T-Mobile, e-bon to już stały sposób na podziękowanie klientom za to, że są w sieci. Każda edycja to nowa korzyść do odebrania. Tym razem pula osób uprawnionych jest szersza niż kiedykolwiek – obok klientów T-Mobile na kartę magentowy operator po raz pierwszy zaprosił również klientów Heyah na kartę. Oferta w aplikacji Mój T-Mobile w programie Magenta Moments pojawi się między 9 a 16 czerwca 2026 r. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Moto G77 5G 12/256GB 6.78” 120Hz Zielony
Smartfon MOTOROLA Moto G77 5G 12/256GB 6.78” 120Hz Zielony
0 zł
1799 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799 zł
Smartfon ULEFONE Armor 30 12/512GB 6.95" 120Hz Czarny UF-A30
Smartfon ULEFONE Armor 30 12/512GB 6.95" 120Hz Czarny UF-A30
0 zł
1699 zł - najniższa cena
Kup teraz 1699 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12/512GB 6.9" 120Hz Niebieski SM-S938 EU
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12/512GB 6.9" 120Hz Niebieski SM-S938 EU
0 zł
4476.71 zł - najniższa cena
Kup teraz 4476.71 zł
Advertisement
T-Mobile rozdaje pieniądze, w Heyah też dostaniesz. I nic nie musisz robić

Brzmi ciekawie, ale operator postawił pewne warunki. Użytkownik nie musi co prawda podejmować żadnych dodatkowych czynności, ale powinien wykazać się odpowiednim stażem. Bon będzie czekał na klientów, którzy są w T-Mobile od co najmniej 3 miesięcy – czyli wykonali pierwsze połączenie do 8 marca 2026 r.

Drugi warunek to aktywność i wydatki w maju: minimum 10 zł na dowolne usługi. Kto spełnia oba warunki, może odebrać e-bon, choć trzeba mieć na uwadze, że liczba e-bonów jest limitowana.

E-bon o wartości 10 zł można przeznaczyć na dowolne produkty spożywcze i gastronomiczne w Żabce do 31 sierpnia 2026 r.

Szczegóły w regulaminie.

Zobacz: T-Mobile dokarmia klientów. Miesiąc masz za darmo

Image
telepolis
T-Mobile Heyah heyah na kartę T-Mobile na kartę żabka e-bon Żabka
Źródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl, T-Mobile
Źródła tekstu: T-Mobile