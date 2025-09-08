Starlink w Polsce: coraz popularniejszy, szybszy i tańszy

Cztery lata trudnego startu

Starlink pojawił się w Polsce jesienią 2021 roku. Zestaw antenowy kosztował wtedy ponad 2200 zł, a abonament sięgał 449 zł. Mimo sporego zainteresowania medialnego, na korzystanie z usługi mogło pozwolić sobie niewielu. W kolejnych latach oferta była modyfikowana, ale wciąż pozostawała droga. Szybkość Internetu wahała się w granicach 80-100 Mb/s.

Dalsza część tekstu pod wideo

Przełom w połowie 2025 roku

Wszystko zmieniło się w czerwcu 2025 roku. Starlink obniżył ceny – abonament domowy kosztuje teraz 149 lub 215 zł, a sprzęt 1499 zł. Pojawiła się też opcja bezpłatnego zestawu przy umowie lojalnościowej. Zainteresowanie wyraźnie wzrosło – liczba testów szybkości na SpeedTest.pl w sierpniu osiągnęła rekordowy poziom 33 tysięcy.

Nowa oferta zbiegła się z poprawą jakości. Średnia prędkość pobierania wzrosła z 74 Mb/s w lipcu 2024 roku do 156 Mb/s w sierpniu 2025. Ping spadł do 32 ms, a upload sięgnął 25 Mb/s. Poprawę tłumaczy się większą liczbą satelitów i rozbudową sieci szkieletowej.

Rozkład testów pokazuje, że Starlinka najczęściej wybierają osoby z domów na wsi, pensjonatów oraz kempingów. Widać to wokół Warszawy, Wrocławia, Trójmiasta czy na Mazurach. To miejsca, gdzie kablowy Internet nie dociera, a mobilny działa słabo.

Cena wciąż kluczowa