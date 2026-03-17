Starlink zmienia ofertę. Najtańszy pakiet ma teraz niższą cenę

Trzy nowe pakiety abonamentowe

Obecna oferta domowa Starlink opiera się na trzech wariantach szybkości. Najtańszy plan kosztuje 129 złotych miesięcznie i umożliwia pobieranie danych z prędkością do 100 Mb/s. Środkowy pakiet wyceniono na 179 złotych miesięcznie. W tej cenie użytkownicy otrzymują prędkość do 200 Mb/s. Najdroższa opcja kosztuje 249 złotych miesięcznie, zapewniając maksymalną dostępną przepustowość łącza satelitarnego.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wszystkie nowe pakiety oferują nielimitowany transfer danych. Firma nie pobiera też obecnie opłat za sam sprzęt odbiorczy. Nowi klienci ponoszą jedynie jednorazowy koszt w wysokości 101 złotych. Kwota ta pokrywa wysyłkę oraz aktywację zestawu. Użytkownicy mają również możliwość przetestowania usługi w ramach 30-dniowego okresu próbnego.

Porównanie nowej oferty ze starszym cennikiem

Wcześniejsza oferta dla domów składała się tylko z dwóch planów taryfowych. Pakiet nazwany "W domu Lite" wiązał się z opłatą rzędu 149 złotych miesięcznie. Pełna wersja pakietu "W domu" kosztowała natomiast 215 złotych miesięcznie. Oba starsze plany zapewniały nielimitowany dostęp do danych. Nie były one jednak podzielone na sztywne widełki prędkości pobierania.