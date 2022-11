Nowy smartfon ZTE ma nawet 18 GB RAM-u i 1 TB pamięci na dane

Firma ZTE zaprezentowała nową wersję swojego topowego flagowca. Axon 40 Ultra Space Edition ma podobną specyfikację do wprowadzonego na rynek kilka miesięcy temu urządzenia, jednak zmodyfikowano jego wygląd oraz dodano więcej pamięci.

ZTE Axon 40 Ultra Space Edition ma wymiary 163,28 x 73,56 x 8,41 mm i waży 204 g. Z przodu urządzenie ma zakrzywiony na bokach wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości 1080 x 2480 pikseli. Może on odświeżać obraz z częstotliwością do 120 Hz i świecić z jasnością do 1500 nitów. Pod powierzchnią ekranu schowano przedni aparat fotograficzny o rozdzielczości 16 Mpix oraz czytnik odcisków palców. Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 64 Mpix (Sony IMX787, f/1.6, OIS) i do towarzystwa ma dwa inne aparaty o tej samej rozdzielczości, z obiektywem ultraszerokokątnym oraz teleobiektywem peryskopowym z zoomem optycznym 5X. Jest też czujnik TOF do pomiaru głębi.

Wewnątrz obudowy pracuje układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, który współpracuje z 12 lub 18 GB RAM-u (LPDDR5) oraz 512 GB lub 1 TB pamięci masowej (UFS 3.1). ZTE Axon 40 Ultra Space Edition obsługuje sieci 5G, pozwala też korzystać z łączności Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 i NFC. Nie zabrakło tu również odbiornika nawigacji satelitarnej, portu USB-C i głośników stereo.

Flagowy smartfon ZTE jest zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy do 80 W. Nad całością czuwa oprogramowanie MyOS 12, bazujące na systemie Android 12.

Dostępność i cena

ZTE Axon 40 Ultra Space Edition w kolorze czarnym trafi na rynek chiński 6 grudnia tego roku, ale już można go zamawiać. Wariant 12/512 GB został wyceniony na 5989 juanów (3715 zł), natomiast za wersję z 18 GB RAM-u i 1 TB miejsca na dane trzeba zapłacić 7698 juanów (4849 zł).

Źródło zdjęć: ZTE

Źródło tekstu: ZTE