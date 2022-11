To ma być pierwszy taki smartfon na świecie

Bullitt Group z Wielkiej Brytanii współpracuje z MediaTekiem w celu stworzenia pierwszego na świecie smartfonu, który pozwoli przesyłać wiadomości z satelity do sieci komórkowej. Urządzenie ma być gotowe w pierwszym kwartale 2023 roku.

Bullitt Group, brytyjska firma produkująca smartfony, współpracuje z MediaTekiem, znanym ze smartfonowych układów SoC, w celu wprowadzenia na rynek pierwszego na świecie smartfonu obsługującego technologię dwukierunkowej komunikacji satelitarnej. Usługa telefoniczna i satelitarna OTT ma być dostępna komercyjnie w pierwszym kwartale 2023 roku i zaoferuje między innymi bezpłatną satelitarną funkcję SOS (przez pierwsze 12 miesięcy).

Współpraca obu firm trwa już od półtora roku. Efektem wspólnych działań ma być wprowadzenie bezpośredniej komunikację satelitarnej do nowej generacji smartfonów 5G, zaprojektowanych przez firmę Bullitt. Brytyjczycy jako pierwsi zastosowali chipset 3GPP NTN (Non-Terrestrial Network) firmy MediaTek, a równolegle opracowali własne oprogramowanie i komponenty do zapewnienia usługi OTT w zakresie przesyłania wiadomości drogą satelitarną.

Inteligentne oprogramowanie smartfonu będzie się przełączać na łącze satelitarne tylko wtedy, gdy nie będzie dostępu do połączenia komórkowego lub Wi-Fi. Usługa zintegruje się z istniejącymi kontaktami użytkownika, co ma zapewnić bezproblemowe działanie podczas korzystania z łącza satelitarnego z telefonem w sieci komórkowej. Czas wstępnego połączenia z satelitą i wysłania wiadomości wynosi około 10 sekund.

Bullitt projektuje i produkuje telefony komórkowe na licencji marek Cat, Caterpillar Inc., oraz Motorola. W ciągu 13 lat udało nam się dogłębnie zrozumieć naszych klientów, którzy ze względu na swój styl życia lub pracy często znajdują się w terenie i na obrzeżach zasięgu komórkowego. Na całym świecie użytkownicy telefonów komórkowych tracą sygnał przez dziesiątki miliardów godzin rocznie… Sami Amerykanie doświadczają utraty zasięgu przez ponad 22 miliardy godzin w ciągu roku. Utrata sygnału to coś, czego każdy z nas kiedyś doświadczył. W zależności od sytuacji może to oznaczać niewygodę, frustrację, niepokój, spadek produktywności, a nawet utratę życia.

Od dawna wiedzieliśmy, że odpowiedź leży w satelicie, ale ‘niewidzialna’ i bezproblemowa integracja w smartfonie stwarza ogromne wyzwania techniczne. Firmy MediaTek i Bullitt łączy pionierski duch oraz historia innowacji. Dlatego teraz, prawie dwa lata po nawiązaniu współpracy, stoimy na czele nowej ery w telekomunikacji. Współpracujący z nami operatorzy zyskają najszybszy i najprostszy sposób, aby zaoferować swoim klientom całkowity spokój.

– powiedział Richard Wharton, współzałożyciel Bullitt Group

Nawiązana współpraca wynika z zamiłowania do innowacji oraz wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom rynku. To właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na stworzenie standardu 3GPP NTN, który umożliwia bezpośrednią komunikację satelitarną w jednym urządzeniu. Oprócz najnowszych technologii mobilnych i zaawansowanych, wydajnych funkcji łączności komórkowej, nad którymi pracowaliśmy, wysiłek włożony w opracowanie 3GPP NTN skutkuje umożliwieniem producentom telefonów dostępu do łączności satelitarnej. Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że stworzyliśmy technologię dwukierunkowego przesyłania wiadomości satelitarnych, zastosowaną w tym pierwszym komercyjnie dostępnym telefonie, a także z bycia pionierami w tworzeniu ekosystemu opartego na standardach 3GPP NTN dla komunikacji satelitarnej.

– dodł JC Hsu, wiceprezes i dyrektor generalny działu komunikacji bezprzewodowej, MediaTek

Satelitarną funkcję SOS mają najnowsze smartfony Apple'a. Coś podobnego może też trafić do flagowych smartfonów Samsunga.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Bullitt Group