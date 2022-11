Apple odpala satelitarny SOS w iPhonie 14. Funkcja trafi do Europy

Apple prezentując smartfony z serii iPhone 14 informował o nowej funkcji, która umożliwia w razie zagrożenia komunikować się ze służbami ratunkowymi za pomocą satelity. Teraz z tego rozwiązania można w końcu korzystać, choć na razie tylko w USA i Kanadzie.

Użytkownicy smartfonów iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max w USA i Kanadzie mogą już korzystać z funkcji Alarmowe SOS za pośrednictwem satelity. Funkcja zapowiadana podczas wrześniowej premiery najnowszych telefonów Apple'a w przyszłym miesiącu będzie też dostępna we Francji, Niemczech, Irlandii oraz Wielkiej Brytanii. Nie wiemy, czy i kiedy rozwiązanie to będzie dostępne w Polsce.

Uruchomiona właśnie funkcja umożliwia kontakt ze służbami ratunkowymi nawet w miejscach bez łączności komórkowej czy Wi-Fi. Przyda się na pustyni lub w mieście dotkniętym klęską żywiołową, która spowodowała awarię sieci energetycznej i telekomunikacyjnej.

Używanie Alarmowego SOS przez satelitę polega na wypełnieniu krótkiego kwestionariusza z istotnymi informacjami, takimi jak rodzaj zagrożenia, liczba osób potrzebujących pomocy itp. Zostaną one przesłane bezpośrednio do służb ratunkowych, które mogą odbierać SMS-y, lub jedno z centrów Apple'a wykona połączenie w imieniu użytkownika.

Można też wysyłać i odbierać dodatkowe wiadomości, aby wyjaśnić sytuację i pomóc ratownikom. Ponieważ połączenie satelitarne ma w tym przypadku niską przepustowość, firma Apple opracowała kompresję, która bardzo zmniejsza tekst. Przy czystym niebie telefon potrzebuje około 15 sekund na przesłanie wiadomości.

Oprócz kwestionariusza, iPhone może również przesyłać Medial ID, jeśli jego użytkownik ma taki skonfigurowany. Zawiera on listę schorzeń, na które cierpi dana osoba, co ma pomóc ratownikom w podjęciu odpowiednich decyzji, na przykład nie podawaniu poszkodowanemu leków, na które ten ma alergię. Użytkownik może mieć też do do 10 kontaktów alarmowych iMessage, którzy otrzymają transkrypcję wiadomości alarmowej wysyłanej przez satelitę.

iPhone 14 prowadzi użytkownika przez proces łączenia się z satelitą, wymagający ręcznego celowania. Dla uzyskania wprawy w tym można skorzystać z trybu demonstracyjnego funkcji. Poprzez łączność satelitarną można również udostępnić swoją lokalizację znajomym i rodzinie za pomocą nowej funkcji Find My.

Łączność satelitarna działa na wszystkich modelach iPhone'a 14, jednak za wyjątkiem urządzeń kupionych w Chinach, Hongkongu lub Makau. Działanie funkcji może być ograniczone powyżej 62° szerokości geograficznej.

