Zyskaj nawet 3500 zł na zakup Samsunga Galaxy. Zobacz jak

Korzystając z promocji Samsung Odkup możesz zyskać nawet 3500 zł na zakup nowego smartfonu z serii Galaxy S22. Warto się pospieszyć, ponieważ oferta jest ważna tylko do końca tego tygodnia.

Do 20 listopada 2022 roku trwa promocja Samsung Odkup, w ramach której można odsprzedać swój obecny telefon i otrzymać w zamian środki w wysokości nawet 2900 zł. Dodatkowe 600 zł to bonus za zakup nowego smartfonu z serii Galaxy S22.

Zobacz: Paradoks samsunga: tak nudny, że aż genialny

Zobacz: Samsung Galaxy S22 Ultra 5G – najlepszy smartfon dla mnie (test)

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z oferty, należy w czasie jej trwania, czyli od 7 do 20 listopada 2022 roku, kupić smartfon Galaxy S22, Galaxy S22+ lub Galaxy S22 Ultra u partnera handlowego Samsunga. Ich listę znajdziemy w regulaminie oraz dokonać jego aktywacji do 27 listopada 2022 roku poprzez uruchomienie smartfonu z aktywną kartą SIM polskiego operatora i zaakceptowanie postanowień umowy licencyjnej. Następnym krokiem powinno być zalogowanie się lub zarejestrowanie w aplikacji Samsung Members na nowo zakupionym urządzeniu w celu otrzymania kodu promocyjnego oraz wypełnienie formularza znajdującego się pod tym adresem. Mamy na to czas do 4 grudnia 2022 roku.

Po wypełnieniu formularza należy odesłać swój stary telefon do firmy Foxway w ciągu 4 dni robooczych. Zostanie on zweryfikowany w ciągu 14 dni roboczych od momentu dostarczenia go do magazynu InPost. Zwrot zostanie przekazany na wskazane konto bankowe w ciągu 10 dni roboczych od pozytywnej weryfikacji odsprzedawanego urządzenia.

Kwotę 3500 zł można zyskać, jeśli odsprzedawanym urządzeniem będzie Samsung Galaxy S21 Ultra w dobrym stanie. 2900 zł to szacowana wartość smartfonu, a dodatkowe 600 zł to wartość premii w ramach promocji. Przy odsprzedaży innego telefonu jego szacowana wartość może być inna. W przypadku odsprzedaży iPhone'a 13 Pro Max w dobrym stanie możemy zyskać łącznie 3574 zł. Z kolei gdyby ktoś z jakiegoś powodu chciał się w ten sposób pozbyć najnowszego iPhone'a 14 Pro Max, całkowita wartość odkupu może wzrosnąć do 4724 zł.

Zobacz: iPhone 14 Pro Max oczami ortodoksyjnego androidziarza. Zauroczył mnie

Zobacz: Dimensity 9200 nie zabił Snapdragona 8 Gen 2. Qualcomm górą

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Samsung