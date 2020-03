ZTE Axon 11 5G zaprezentowany: zagięty ekran AMOLED, Snapdragon 765G, cztery aparaty

Rynek smartfonów średniej klasy z obsługą 5G będzie w tym roku areną intensywnych zmagań producentów. To dla nich łakomy kąsek, bo i sieci będzie przybywać, i ich użytkowników. ZTE Axon 11 5G to jeden z ciekawszych modeli, który ma szansę zdobyć część tego segmentu.

Chiński producent ZTE przedstawił dziś swój nowy model - ZTE Axon 11 5G. Smartfon reprezentuje średnią półkę cenową, ale wyróżnia się interesującymi cechami, które mogą zjednać mu sympatię nabywców. To przede wszystkim efektownie zagięty na bokach ekran AMOLED o przekątnej 6,47 cala, rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2340) i proporcjach 19.5:9. W ekran został wkomponowany czytnik linii papilarnych. Uwagę zwraca także płaska obudowa o grubości 7,9 mm i masie 168 g. W porównaniu do innych smartfonów z 5G ten model wyróżnia się lekkością, a wygląda przy tym, jak telefon z nieco wyższej półki.

Pod obudową znalazły się też całkiem dobre komponenty. Sercem nowego Axona 11 5G jest układ Snapdragon 765G, który dzięki zintegrowanemu modemowi zapewnia obsługę 5G. Ten sam SoC znalazł się w kilku innych średniopółkowych smartfonach 5G i jest to w tej chwili jedna z najlepszych jednostek z obsługą sieci piątej generacji. Prostsza wersja ma 6 GB pamięci RAM, a bogatsza – 8 GB. Pamięci wewnętrznej otrzymamy za to 128 lub 256 GB. Można też dołożyć kartę pamięci microSD do 2 TB.

W specyfikacji znajdują się także: hybrydowy Dual SIM nano, Bluetooth 5.1, NFC, system dźwięku DTS:X Ultra i bateria 4000 mAh z szybkim ładowaniem Quick Charge 4.0+ 18W.

Interesująco przedstawia się także sekcja foto: z tyłu na kuchenkowym module znalazły się cztery obiektywy. Główny aparat otrzymał matrycę 64 Mpix (f/1,89), towarzyszy mu aparat szerokokątny (120 stopni) 8 Mpix oraz dwa aparaty 2 Mpix – do zdjęć makro i do pomiaru głębi. Z przodu natomiast, w kropelkowym wycięciu znalazł się aparat do selfie 20 Mpix. Za pomocą głównego aparatu można nagrywać wideo 4K 60 kl./s, w czym pomaga stabilizacja działająca także w aparacie szerokokątnym.

Wszystkim zarządza Android 10 z nakładką producenta MiFavor 10.

ZTE Axon 11 5G wchodzi do sprzedaży w Chinach, gdzie najprostszy model 6/128 GB kosztuje 2698 juanów, czyli 1628 zł. Model 8/128 GB oznacza wydatek 2998 juanów (1802 zł), a najbogatszy 8/256 GB wyceniony został na kwotę 3398 juanów (2043 zł). Nie są to najniższe ceny w tek kategorii sprzętu, ale wciąż pozostają na rozsądnym poziomie.

