Vivo Z6 5G zaprezentowany i już w przedsprzedaży. To jeden z najtańszych smartfonów 5G

Wielu operatorów, w tym w Polsce, uzależnia start komercyjnych usług 5G od dostępności przystępnych cenowo smartfonów 5G. Nowy Vivo Z6 5G idealnie spełnia te wymogi – urządzenie trafiło już do przedsprzedaży w Chinach za cenę jak porównywalne pod względem specyfikacji modele z LTE.

Vivo to kolejna marka należąca do tej samej grupy kapitałowej, co Oppo i Realme. U nas jest słabo znana, ale za to święci triumfy w Chinach i Indii. W tym pierwszym kraju Vivo Z6 5G, który miał premierę w weekend, trafił już do przedsprzedaży w cenach typowo „średniakowych”.

Zobacz: Samsung i Xiaomi mają problem w Indiach, nazywa się Vivo

Vivo Z6 5G – specyfikacja

Vivo Z6 5G to smartfon z ekranem IPS 6,57 cala o rozdzielczości Full HD+ (1080×2080) i proporcjach 20:9. Jego sercem jest coraz bardziej popularny na rynku układ Snapdragon 765G ze zintegrowanym modemem 5G. Pracę procesora wspiera 6 lub 8 GB pamięci RAM, a na pliki użytkownik otrzyma 128 GB. Poza 5G funkcje komunikacyjne zapewniają: Bluetooth 5, NFC i USB C. Cechą wyróżniająca Vivo Z6 5G jest system chłodzenia, który tworzą rurki z cieczą 85 mm i wielowarstwowy radiator grafitowy - całość może obniżyć temperaturę o 10° C.

Zobacz: Xiaomi prezentuje szybkie ładowanie z mocą 40 W… bezprzewodowo!

Zobacz: Oppo Reno3 Pro zaprezentowany. Ma podwojny aparat do selfie

Na tylnej ściance obudowy Vivo Z6 5G znalazł się poczwórny moduł aparatu z główną matrycą 48 Mpix oraz dodatkowymi aparatami o rozdzielczości 8 Mpix (szeroki kąt), 2 Mpix (makro) i 2 Mpix (czujnik głębi). Przedni aparat ma natomiast 16 Mpix.

Jak przystało na smartfon z 5G, Vivo Z6 5G wyposażony został w solidną baterię 5000 mAh z szybkim ładowaniem 44 W. Całością zarządza Android 10.

Vivo Z6 5G nie wyróżnia się więc specjalnie specyfikacją od paru innych modeli 5G ze średniej półki, które miały swoje premiery w ostatnich tygodniach, ale spełnia oczekiwania tych, którzy liczą na przystępne cenowo smartfony z 5G.

Zobacz: AnTuTu: Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition to najwydajniejszy smartfon z Androidem

Zobacz: Vivo X30 5G i Vivo X30 Pro 5G z Exynosem 980 oficjalnie zaprezentowane

Vivo Z6 5G – ile kosztuje?

Smartfon trafił już do przedsprzedaży w Chinach, gdzie w wariancie 6 GB + 128 GB wyceniony został na 2298 juanów, czyli 1278 zł. Wariant 8 GB + 128 GB kosztuje już nieco więcej – 2598 juanów, czyli 1445 zł. Obydwie kwoty pozostają jednak konkurencyjne na tle cen drogich flagowców 5G, które raczej nie przyczynią się do popularyzacji nowego standardu sieci. Decydując się na jedną z tych ofert, nabywcy otrzymają także bonusowe słuchawki Vivo XE900.

Zobacz: W Indiach zadebiutował Vivo V17. Telefon ma ekran Super AMOLED i poczwórny aparat z tyłu

Zobacz: Realme szykuje się podbój rynku: zapowiada 20 produktów, rozwiązania AIoT i jest coraz bliżej Polski

Zobacz: Realme 6 i 6 Pro z aparatem 64 Mpix zobaczymy w marcu, razem ze smart opaską