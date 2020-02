Realme szykuje się podbój rynku: zapowiada 20 produktów, rozwiązania AioT i jest coraz bliżej Polski

Realme nie daje o sobie zapomnieć – nowe informacje o tej marce pojawiają się niemal codziennie, ale to dopiero początek. Chiński producent zapowiada na bieżący rok 20 produktów, chce inwestować w rozwiązania AIoT (sztuczna inteligencja rzeczy) i wiele też wskazuje, że coraz bardziej szykuje się do ekspansji na polskim rynku.

Trzy dni temu miała miejsce premiera flagowca Realme X50 Pro 5G, który wchodzi do sprzedaży na rynki Europy, a co więcej – najwyraźniej będzie też kierowany do polskich klientów. Powstaje nawet polska strona marki, a X50 Pro 5G doczekał się już bogatego, polskiego opisu (choć jeszcze niedopracowanego). Co prawda urządzenia nie można jeszcze zamówić, a Polska zniknęła też z listy krajów obsługiwanych przez stronę realme Europe, ale jednocześnie firma zaczyna rozsyłać informacje prasowe po polsku.

Jak wynika z najnowszej takiej informacji, po premierze modelu Realme X50 Pro 5G producent ogłosił, że na smartfonach jednak nie poprzestanie. Marka chce tworzyć rozwiązania z segmentu sztucznej inteligencji rzeczy AIoT, czyli technologii łączących sztuczną inteligencję z Internetem Rzeczy. Zgodnie z przyjętą strategią realme zapowiada budowę Smart Trendsetter Lifestyle, czyli inteligentnego systemu do wykorzystania w życiu osobistym, domowym i podczas podróży. Jego grupa docelową są przede wszystkim młodzi użytkownicy marki. Centralnym punktem takiego ekosystemu będą smartfony.

Realme planuje wkrótce wprowadzić kolejne cztery inteligentne urządzenia, w tym smart zegarek, smart głośnik i takież słuchawki, a do tego ekran. Do końca roku takich inteligentnych gadżetów ma się pojawić aż 20. W ofercie pojawią się np. inteligentna kamera, robot zamiatający, walizki, ładowarki samochodowe i power banki.

Producent opracował też rozwiązania programowe. Do zarządzania smart urządzeniami służy aplikacja realme Link. Dzięki niej z poziomu smartfonu użytkownicy będą mogli sterować ekranem, słuchawkami, głośnikiem czy zegarkiem. Ikona aplikacji składa się z dwóch połączonych ze sobą liter „L” – i jak wyjaśnia producent, nie tylko ma to odnosić się do słowa „Link”, a także wygląda jak dwie przytulone osoby, bo „realme chce stworzyć platformę, która będzie wspierać w budowaniu wygodnego życia i skracać dystans między jej użytkownikami”.

