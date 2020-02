Realme 6 i 6 Pro z aparatem 64 Mpix zobaczymy w marcu, razem ze smart opaską

Firma Realme nie daje o sobie zapomnieć i stara się zdobyć dla siebie jak największy wycinek rynku smartfonów i inteligentnej elektroniki. Na przyszły tydzień producent zapowiedział premierę bardzo obiecujących smartfonów ze średniej półki Realme 6 i 6 Pro. Ale to nie wszystko.

Po premierze flagowego Realme X50 Pro 5G, który będzie sprzedawany w Europie, wywodząca się z Oppo firma Realme nie spoczywa na laurach i obiecuje debiuty kolejnych telefonów. Tym razem będą to interesujące modele ze średniej półki - Realme 6 i 6 Pro. Ich premiera zapowiedziana została na 5 marca.

Realme 6

Obydwa smartfony mają zaoferować podobne możliwości, łącząc ciekawą specyfikację z bardzo atrakcyjnymi cenami. I tak według niepotwierdzonych jeszcze w pełni doniesień, Realme 6 ma być wyposażony w ekran Super AMOLED 6,4 cala o odświeżaniu 90 Hz, a jego sercem będzie najlepszy w tej chwili układ MediaTeka – gamingowy Helio G90, który do pomocy otrzyma 4 GB pamięci RAM. Pamięć wewnętrzna ma z kolei wielkość 64 GB.

Mocnym atutem Realme 6 ma być poczwórny aparat, w którym główna matryca ma 64 Mpix, zaś pozostałe – 8 Mpix, 2 Mpix i 2 Mpix. Przedni aparat pozwoli natomiast na robienie zdjęć o rozdzielczości 20 Mpix.

Interesująco przedstawia się też akumulator 4200 mAh z szybkim ładowaniem VOOC 30 W. Pozwoli to naładowanie akumulatora do 40% w 15 minut.

Realme 6 w pierwszej kolejności wejdzie do sprzedaży na rynku indyjskim, gdzie jego cena wynosić ma równowartość 610 zł.

Realme 6 Pro

Realme 6 Pro będzie miał podobną charakterystykę, ale jak sama nazwa sugeruje, pod kilkoma względami będzie przewyższał model podstawowy. Najważniejsza różnica to wykorzystanie układu Qualcomm Snapdragon 720G – nowego SoC 8 nm, który miał premierę w styczniu 2020 r. Podobnie jak znany już dobrze z rynku SD730G, jest to procesor o gamingowym przeznaczeniu. Tworzy go osiem rdzeni Kryo 465 o taktowaniu do 2,3 GHz, za grafikę opowiada Adreno 618.

Druga różnica dotyczy przedniego aparatu – w ekranowym wycięciu w Realme 6 Pro znajda się dwa obiektywy. Główny aparat ma również 64 Mpix, pozostałe mogą być nieco lepsze niż w modelu Realme 6, a całość pozwoli na uzyskanie zoomu cyfrowego 20x. Dokładniejsza specyfikacja i kwota, jaka należy wydać za Realme 6 Pro, nie zostały jeszcze ujawnione, ale cena powinna być niewiele wyższa od wariantu podstawowego.

Opaska sportowa Realme

Realme zamierza w tym roku wprowadzić na rynek urządzenia również z innych kategorii: IoT, sprzęt audio, urządzenia smart home, telewizor, a także elektronikę noszoną – smart zegarek i opaskę sportową. 5 marca będzie miała miejsce premiera ciekawie się zapowiadającego smartbanda z ekranem OLED, pulsometrem i wbudowanym złączem USB do ładowania. Urządzenie dostępne będzie w kolorze czarnym i żółtym, jak na grafice poniżej.