Oppo Reno3 Pro zaprezentowany. Ma podwojny aparat do selfie

Oppo zaprezentowało właśnie najnowszy smartfon z rodziny Reno3. Model Oppo Reno3 Pro nie będzie drogi, ale obiecuje świetną jakość zdjęć z frontowego aparatu.

Specyfikacja Oppo Reno3 Pro

Oppo Reno3 Pro wyróżnia się aparatem do selfie. W panelu OLED zamontowany został moduł z dwoma obiektywami, zdolny zrobić zdjęcia mierzące aż 44 megapiksele. Matryca ma przekątną 9,07 mm (1/2,8 cala), a przed nią znajduje się obiektyw o jasności f/2,4. Nie jest to szczyt możliwości optycznych, ale smartfon nadrobi to trybem nocnym i dodatkowym sensorem głębi z czarno-białą matrycą o rozdzielczości 2 MPix.

Aparat główny składa się z trzech modułów. Główny ma matrycę 64 MPix, ultraszerokokątny – 8 MPix, do tego dołączony został 13-megapikselowy moduł z teleobiektywem i zoomem optycznym 2x oraz 2-megapikselowy sensor głębi.

Oppo Reno3 Pro dostał płaski ekran Super AMOLED o przekątnej 6,5 cala. Jego rozdzielczość to Full HD+ (20:9) i mimo że nie jest to smartfon z najwyższej półki, ma czytnik linii papilarnych pod ekranem. Oppo Reno3 Pro dobitnie pokazuje, jak bardzo rozwinęły się „średniaki” w ostatnich latach.

Oppo Reno3 Pro to pierwszy na rynku smartfon z zaprezentowanym niedawno układem MediaTek Helio P95 z 8 rdzeniami. Reno3 Pro nie ma modemu 5G, ale łatwo można go pomylić z bardzo podobnym Oppo Reno3 Pro 5G. Całość zasili akumulator o pojemności 4025 mAh z szybkim ładowaniem Vooc Flash Charge 4.0 (30 W).

Na dane dostaniemy 128 lub 256 GB. Ponadto smartfon ma gniazdo na kartę microSD.

Oppo Reno3 Pro – ile będzie kosztował?

Na razie znamy jedynie ceny na rynku indyjskim, gdzie odbyła się premiera Oppo Reno3 Pro. Model z 8 GB RAM-u i 128 GB na dane został wyceniony na 29 990 rupii, czyli niecałe 1620 zł. Droższy z 256 GB miejsca na dane ma kosztować 32 990, a więc 1780 zł.

Oppo Reno3 Pro będzie dostępny w Indiach od 6 marca.