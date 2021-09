Xiaomi Civi zadebiutował oficjalnie. Dla kogo taki telefon?

Xiaomi oficjalnie zaprezentowało nowy smartfon – Xiaomi Civi. To ciekawie wyposażony średniak kierowany do entuzjastów selfie.

Zgodnie z krążącymi od kilku dni zapowiedziami, Xiaomi zaprezentowało smartfon Xiaomi Civi. Jest to całkiem nowa linia, choć niektórzy wiążą ją z serią Xiaomi CC, dostępną tylko w Chinach.

Zobacz: Xiaomi szaleje - szykuje kolejną serię smartfonów!

Xiaomi Civi również debiutuje w Chinach, a wprowadzenie go na inne rynki stoi pod znakiem zapytania. Z grafik promocyjnych, które producent zamieścił w serwisie Weibo, ogłaszając premierę, wynika, że jest to telefon skierowany przede wszystkim do kobiet, a szczególną cechą, która ma przekonać je do wyboru Civi, jest płaska (6,98 mm) i lekka obudowa ( 166 g) oraz funkcje aparatu selfie.

Robienie zdjęć przednim aparatem umożliwi matryca 32 Mpix (Samsung GD1) z podwójnym fleszem emitującym miękkie światło idealne do autoportretów. Nie zabrakło całego arsenału funkcji programowych z wykorzystaniem AI – przede wszystkim jest to tryb upiększania, który dokładnie analizuje niedoskonałości skóry (przebarwienia, trądzik, zmarszczki itd.) i je usuwa lub wygładza.

Główny aparat Xiaomi Civi ma rozdzielczość 64 Mpix, towarzyszy mu aparat szerokokątny 8 Mpix o polu widzenia 120 stopni oraz aparat do zdjęć makro 2 Mpix.

Xiaomi Civi wyposażony jest w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,55 cala, rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400) i odświeżaniu 120 Hz. Wyświetlacz zapewnia wsparcie dla HDR10+. W ekran wtopiony jest czytnik linii papilarnych.

Pod obudową pracuje chipset Snapdragon 778G wspierany przez nawet 12 GB pamięci RAM LPDDR4x. Na zapis własnych danych użytkownik otrzymuje do 256 GB pamięci flash w standardzie UFS 3.1.

W specyfikacji Xiaomi Civi znajdziemy łączność 5G, Dual SIM, Wi-Fi 6 ax, Bluetooth 5.2, NFC i złącze USB C. Nie zabrakło wyjścia audio jack 3,5 mm oraz głośników stereo z Dolby Atmos.

Wszystko zasilane jest akumulatorem 4500 mAh z szybkim ładowaniem 55 W, a zarządzane przez system Android 11 z MIUI 12.5.

Xiaomi Civi wchodzi do sprzedaży w Chinach w trzech wersjach pamięci. Najtańsza 8/128 GB kosztuje 2599 juanów, czyli 1580 zł.

Zobacz: Xiaomi cenzuruje użytkowników? Litewskie władze wydały ostrzeżenie

Zobacz: Xiaomi 11T i 11T Pro – zadebiutowały nowe flagowce o filmowych możliwościach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: GizmoChina, Xiaomi Weibo