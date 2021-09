Xiaomi 11T i 11T Pro – zadebiutowały nowe flagowce o filmowych możliwościach

Firma Xiaomi oficjalnie zaprezentowała telefony Xiaomi 11T i 11T Pro. Nowe modele zwracają uwagę świetną specyfikacją flagowców, aparatami 108 Mpix, zaawansowanymi funkcjami foto i wideo, a 11T Pro także bardzo szybkim ładowaniem 120 W. Ich ceny, jak na tę klasę sprzętu, są zachęcające.

Smartfony Xiaomi 11T i Xiaomi 11T Pro mają identyczne obudowy, ekrany i w większej części ich wnętrza są złożone z tych samych komponentów. Model Pro poza chipsetem wyróżnia się kilkoma dodatkowymi atutami, uzasadniającymi wyższą cenę. Jednak nie są to kwoty przesadnie wyśrubowane – Xiaomi 11T ma kosztować od 499 euro (2270 zł), a model Pro – od 649 euro (2954 zł). Polskie ceny i dostępność poznamy już wkrótce. Wiadomo, że telefony będą u polskich operatorów.

Xiaomi 11T i 11T Pro mają ekrany AMOLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości 1800 x 2400, w proporcjach 20:9. Odświeżanie wyświetlaczy sięga 120 Hz, do tego oferują jakość TrueColor 10 bit oraz wsparcie dla HDR10+ i Dolby Vision (tylko model Pro). Ekran w obydwu wariantach wyświetla ponad miliard kolorów, osiąga maksymalnie jasność 1000 nitów, a standardowo wynosi 800 nitów. Zewnętrzna warstwa to szkło Gorilla Glass Victus. Jak zachwala producent, ekran Xiaomi 11T Pro został przetestowany przez DisplayMate. Wynik? Najwyższa ocena A+ i 14 nowych rekordów.

Na obudowie Xiaomi 11T Pro znajdziemy jeszcze jeden dodatek specjalny – podwójne głośniki Harman Kardon z Dolby Atmos. W Xiaomi 11T znajdziemy natomiast standardowy zestaw stereo, ale też z Dolby Atmos. Plecki telefonów mają szklane wykończenie przypominające wewnętrzną fakturą szczotkowany metal. Dostępne kolory obydwu modeli to szary Meteorite Gray, biały Moonlight White i niebieski Celestial Blue. Są to nowe odcienie w smartfonach Xiaomi.

Pod obudową Xiaomi 11T pracuje układ MediaTek Dimensity 1200, natomiast wariant Pro napędzany jest przez Snapdragona 888. W obydwu przypadkach otrzymujemy pełen zestaw nowych standardów łączności, z 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 i NFC włącznie. Xiaomi 11T dostępny jest w dwóch wersjach pamięci 8 GB + 128 GB i 8 GB + 256 GB, natomiast Xiaomi 11T Pro będzie można kupić w edycjach 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB oraz 12 GB + 256 GB.

Xiaomi 11T / Pro z kamerami dla ambitnych filmowców

Mocno podkreślaną przez producenta cecha nowych Xiaomi 11T/Pro są aparaty oraz związane z nimi funkcje fotograficzne i przede wszystkim filmowe. Konfiguracja aparatów jest identyczna:

108 Mpix (f/1,75, piksele o wielkości 0,7 μm, a po połączeniu 9-w-1 o rozmiarze 2,1 μm, OIS),

(f/1,75, piksele o wielkości 0,7 μm, a po połączeniu 9-w-1 o rozmiarze 2,1 μm, OIS), 8 MPix szeroki kąt (120°, f/2,2),

szeroki kąt (120°, f/2,2), 5 Mpix supermakro (f/2,4, AF 3-7 cm).

W wycięciu ekranowym znalazł się z kolei aparat 16 Mpix.

Taką konfigurację sprzętową producent uzupełnił dodatkowymi funkcjami filmowymi. Xiaomi określa je mianem Cinemagic. W opcjach aparatu znajduje się pakiet efektów specjalnych (trzeba je dodatkowo pobrać przed pierwszym uruchomieniem, klikając na ikonkę). Znajdziemy tam na przykład Magic Zoom – film z efektem odjeżdżającego tła, Audio Zoom – film, w którym można ręcznie sterować bliskością dźwięku czy też efekt zamrożenia klatki Time Freeze. Kamera w nowych telefonach Xiaomi pozwala także na nagrywanie filmów makro dzięki trybowi Macroscope.

Xiaomi 11T Pro ma jeszcze większe możliwości, osiągane dzięki mocniejszemu chipsetowi z lepszym przetwarzaniem AI: nagrywanie wideo 8K, nagrywanie wideo HDR10+ oraz tryby AI Cinema.

Nie mieliśmy okazji dokładnie sprawdzić filmowych trybów nowych telefonów Xiaomi, ale nawet standardowe nagrania z Xiaomi 11T wypadają dobrze – uwagę zwraca niezła stabilizacja.

A o to kilka próbek zdjęć z Xiaomi 11T.

Xiaomi 11T Pro z ładowaniem 120 W

Atuty mocniejszego modelu Xiaomi 11T Pro dotyczą także szybkiego ładowania. Obydwa modele zostały wyposażone w akumulatory 5000 mAh, w podstawowym modelu zasilanie ma moc 67 W (37 minut do 100%). Wariant Pro otrzymał za to ładowanie HyperCharge o mocy 120 W (ładowarka w zestawie). To nowe w smartfonach marki rozwiązanie zapewnia możliwość naładowania telefonu do 100% w zaledwie 17 minut. Akumulator można skutecznie ładować nawet w temperaturze -10 stopni C.

Xiaomi zastosowało tu kilka ciekawych mechanizmów. Akumulator składa się w dwóch niezależnie ładowanych ogniw, wykorzystano też podwójne konwertery oraz grafen. Bezpieczeństwo baterii jest potwierdzone przez certyfikat TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System. Cały układ zasilania ma 34 funkcje zapewniające monitorowanie temperatury w czasie rzeczywistym oraz bezpieczeństwa baterii. Jak długa jest cykl życia takiego akumulatora? Xiaomi określa go na 800 naładowań – po tym czasie bateria ma zachować jeszcze 80% pojemności. Wystarczy więc na około 2 lata przy typowym wykorzystaniu.

Nowe smartfony Xiaomi pracują pod kontrolą Androida 11 z MIUI 12.5. Producent obiecuje 4 lata aktualizacji poprawek i trzy duże aktualizacje systemu – czyli do Androida 14.

Zdjęcia powyżej przedstawiają Xiaomi 11T Pro, natomiast poniżej widać Xiaomi 11T.

Zobacz: Xiaomi Pad 5 zaprezentowany. Ten tablet narobi zamieszania!

Zobacz: Xiaomi 11 Lite 5G NE, nowy król średniej półki. Już jest, dobra cena!

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: własne, Xiaomi