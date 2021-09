Xiaomi Pad 5 zaprezentowany. Ten tablet narobi zamieszania!

Xiaomi zaprezentowało globalną wersję tabletu Xiaomi Pad 5 i wprowadza go do sprzedaży. Urządzenie wygląda niezwykle elegancko, ma świetny ekran 11 cali, również jego wnętrze zapowiada wysoki komfort działania.

Xiaomi Pad 5 łączy niezłą specyfikację z atrakcyjnym wyglądem. Bardzo płaska obudowa o grubości 6,9 mm otoczona jest na krawędziach aluminiową ramką. Dostępna są dwie wersje kolorystyczne ze szklanym tyłem – ciemna szara, bardziej stonowana i tradycyjna, oraz perłowobiała – półmatowa z bardzo ciekawym efektem połysku. W zależności od kąta padania światła obudowa prześwieca kolorem różowym z nutkami żółtego. Bardzo przypomina to stylistykę znaną chociażby z Xiaomi Mi 11 Lite. Całość robi świetne wrażenie.

Zobacz: Xiaomi prezentuje tablety Mi Pad 5. Mocna konkurencja dla iPadów i Galaxy Tabów

Zastosowany w Xiaomi Padzie 5 ekran IPS ma przekątną 11 cali, rozdzielczość WQHD+ (2560 x 1600, 275 ppi, proporcje 8:5), odświeżanie 120 Hz i jasność sięgającą 500 nitów. Wyświetla ponad miliard kolorów i zapewnia zgodność ze standardem Dolby Vision i DCI-P3.

Na krawędziach obudowy Xiaomi Mi Pada 5 znalazło się miejsce na cztery głośniki w układzie stereo, zapewniające też dźwięk Dolby Atmos. Z przodu znajduje się aparat 8 Mpix, którym można prowadzić wideo czaty w rozdzielczości Full HD, natomiast z tyłu, na wyspie podobnej do modułu z Xiaomi Mi 11 Lite, znalazł się podwójny aparat z główną matrycą 13 Mpix.

Ciekawym dodatkiem, który jednak trzeba kupić osobno, jest rysik Xiaomi Smart Pen. Można go magnetycznie zaczepić na górze obudowy. Piórko rozpoznaje 4096 stopnie nacisku i ma dwa przyciski. Jednym można na przykład wywoływać aplikację do notatek, a drugim robić zrzuty ekranowe albo przypisać inną funkcję. Screeny o dowolnym kształcie można wycinać za pomocą rysika, zaznaczając nim interesującą nas treść. Piórko ładowane jest bezprzewodowo, do pełna zajmuje to 18 minut, ma też wymienne końcówki.

Xiaomi Padem 5 zarządza Android 11 z interfejsem MIUI dla tabletów. Producent podkreśla rozbudowane możliwości pracy z dzielonym ekranem – można łatwo korzystać z dwóch okien obok siebie, przenosić między nimi treści za pomocą rysika, dodatkowo pióro pozwala wywołać nad wszystkim trzecie okno z notatkami do szybkiego wprowadzenia treści.

Moc do pracy dostarcza układ Snapdragon 860 (7 nm, taktowanie CPU do 2,96 GHz, GPU Adreno 640) wspierany przez pamięć RAM LPDDR5 o wielkości 8 GB. Na zapis plików i aplikacje użytkownik otrzyma 128 lub 256 GB pamięci UFS 3.1.

Akumulator w Mi Padzie 5 ma pojemność 8720 mAh i można go ładować z mocą 33 W (dołączona ładowarka 22,5 W). Wymiary Xiaomi Pada to 5254,69 mm x 166,25 mm x 6,85 mm, masa 500 g.

Xiaomi Pad 5 będzie dostępny w dwóch wariantach: 6 GB + 128 GB oraz 6 GB + 256 GB, i w dwóch opcjach kolorystycznych: szarej Cosmic Gray i białej Pearl White. Cena wariantu 6 GB + 128 GB wynosi 349 euro (około 1600 zł), a wariantu 6 GB + 256 GB 399 euro (1817 zł). Dokładne polskie ceny poznamy wkrótce, ale nie będą się bardzo różnić.

Zobacz: Xiaomi 11 Lite 5G NE, nowy król średniej półki. Już jest, dobra cena!

Zobacz: Xiaomi 11T i 11T Pro – zadebiutowały nowe flagowce o filmowych możliwościach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: wł.