Surface Duo - pokazano działający model wraz z rysikiem, mamy pełną specyfikację

Do sieci trafiły zdjęcia pokazujące działający Surface Duo wraz z dedykowanym rysikiem. O ile smartfony przyzwyczaiły nas do cieniutkich i poręcznych, ten wydaje się ogromny.

O autentyczności tych zdjęć świadczy fakt, że pokazał je Frank X. Shaw, który w Microsofcie pełni rolę wiceprezesa ds komunikacji z klientami biznesowymi. Widok samego urządzenia jest mało zaskakujący - widzieliśmy Surface Duo tyle razy, że już nie ma co spodziewać się czegokolwiek nowego. Aczkolwiek Surface Pen zaskakuje - mi kojarzy się nieco z patyczkiem do lodów. Nie jest to oczywiście nowość - podobny został dołączony do Surface Pro X. Jeśli przyjąć, że będzie mieć cechy swojego poprzednika, możemy spodziewać się wsparcia dla ładowania bezprzewodowego oraz technologii N-trig (odpowiada m.in. za wykrywanie siły nacisku).

Na poniższych zdjęciach warto zauważyć, że urządzenie nie ma obiektywu aparatu przedniego i jest umieszczone jest w specjalnie przygotowanym etui. Czy będzie ono dołączane do telefonu w zestawie? Tego, niestety, jeszcze nie wiemy.

Zobacz także: Surface Duo przechodzi test kompatybilności Android 10

A tak prezentuje się pełna specyfikacja Surface Duo:

Procesor: Qualcomm Snapdragon 855

RAM: 6 GB

Pamięć: 64, 128 lub 256 GB

Aparat tylny: 11 MP f/2.0 (1.12um)

Wyświetlacze: każdy 5,6", po złożeniu 8,3"

System operacyjny: Android 10 (z przyszłą aktualizacją do Android 11 )

) Porty: USB typu C

Do tego warto dodać, że Microsoft obiecuje wsparcie dla wielozadaniowości, w tym uruchamianie na każdym wyświetlaczu innej aplikacji. Mają pojawić się także rozwiązania specjalnie dla twórców treści. Nie wiemy natomiast - wciąż - jaka będzie cena Surface Duo, ani też kiedy trafi do sklepów. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że wszystko stanie się jasne już w sierpniu, pozostaje więc cierpliwie czekać.