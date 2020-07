Surface Duo przechodzi test kompatybilności Android 10

Do premiery Surface Duo pozostało już niewiele czasu, a dzisiaj Microsoft pochwalił się, że jego urządzenie mobilne pomyślnie przeszło test certyfikacyjny kompatybilności z systemem Android 10.

Co to oznacza? Google stawia producentom sprzętu szereg warunków, które muszą spełnić, aby ich urządzenie otrzymało certyfikat. Gwarantuje on użytkownikom możliwość pełnego wykorzystania wszystkich funkcji oferowanych przez system Android 10. I takim właśnie certyfikowanym urządzeniem będzie Surface Duo. Inżynierowie Microsoftu długo pracowali nad przystosowaniem działania systemu na dwóch niezależnych ekranach, a zwłaszcza rozciąganiem obrazu z jednego na dwa wyświetlacze. Przypomnę, że Duo ma mieć oba takie same - każdy to AMOLED 5,6" z rozdzielczością 1800x1350 pikseli oraz gęstością pikseli 401.

Certyfikacja oznacza, że prace dobiegły końca, a urządzenie jest już gotowe do sprzedaży. Wciąż jednak nie wiadomo, czy będzie wspierać NFC, łączność 5G oraz ładowanie bezprzewodowe. Mamy natomiast na pewno procesor Qualcomm Snapdragon 855 z 6 GB pamięci RAM oraz trzy wersje pamięci: 64, 128 i 256 GB. Ma tylko jeden obiektyw 11 MP, który może służyć zarówno za aparat tylny, jak i przedni.

Jeśli urządzenie będzie dostępne w rozsądnej cenie, może stać się przebojem i pozwolić Microsoftowi na powrót na rynek urządzeń przenośnych.