Surface Duo będzie mieć ciekawą funkcję parowania aplikacji

Premiera urządzenia Microsoftu z dwoma wyświetlaczami - czyli Surface Duo - zbliża się do nas coraz szybciej. W związku z tym w sieci pojawiają się kolejne doniesienia na jego temat.

Microsoft wprowadzi Surface Duo do sprzedaży z systemem Android, a później - prawdopodobnie - na rynek wejdzie edycja ze specjalnie przygotowaną wersją systemu Windows 10, czyli Windows 10X. Im bliżej dnia premiery, tym otrzymujemy coraz więcej informacji na temat tego, jakie będzie Duo mieć funkcje oraz narzędzia, wyróżniające go na tle innych składanych smartfonów oraz tabletów. Wiemy już na pewno, że będzie tam Microsoft Launcher, a dzisiaj dowiedzieliśmy się, że producent jest w trakcie prac nad funkcją, nazwaną roboczo "App Groups". Nie jest to żadna rewolucja - przypomina Samsung App Pair (grafika poniżej), czyli możliwość sparowania ze sobą dwóch aplikacji tak, aby uruchamiać je jednocześnie w trybie podzielonego ekranu.

W przypadku Surface Duo będzie to oczywiście uruchamianie każdej aplikacji na osobnym ekranie. Po sparowaniu dwóch aplikacji pokaże się na pulpicie skrót, dzięki któremu będzie można je razem odpalić, a ikonki uruchamiania każdej z osobna pozostaną bez zmian. Microsoft zapowiada, że parowanie będzie odbywać się bez żadnych ograniczeń, dlatego np. możesz zestawić ze sobą OneNote i Edge, ulubiony odtwarzacz multimedialny z mapami czy klienta poczty z Messengerem.

Według pierwotnego planu Surafce Duo zadebiutuje już w sierpniu - dlatego możemy spodziewać się wielu nowych informacji ma jego temat w trakcie kolejnych tygodni. I zapowiada się całkiem fajna propozycja dla każdego.

